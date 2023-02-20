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Російські РСЗВ на війні в УкраїніФото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO
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ЗСУ уразили батарею РСЗВ військ РФ - штаб (онлайн)

Валерій Сааков | Олександр Куницький
7 хв. тому

Російські сили не полишають спроб атакувати одразу на кількох напрямках. Сили оборони відбили атаки росіян на низку населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей, кажуть у Генштабі ЗСУ. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини понеділка, 20 лютого.

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Протягом минулої доби українським підрозділам ракетних військ і артилерії вдалося уразити батарею реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) росіян, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. 

Загалом російські окупаційні сили зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Повідомляється, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки військ РФ у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Обстрілів росіян зазнали населені пункти й райони Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 
  
Зокрема російські агресори протягом доби вчинили 10 ракетних та 25 авіаційних ударів (Луганська, Донецька та Запорізька область), а також 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари - по інших важливих об'єктах. Також збито російський літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет-3", ідеться в зведенні.

 

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