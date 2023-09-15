ЗСУ таки оволоділи Андріївкою під Бахмутом - генштаб

В генеральному штабі ЗСУ стверджують, що українські підрозділи оволоділи Андріївкою. Це підтверджують і штурмові підрозділи на місці

Сили оборони України оволоділи Андріївкою в Бахмутському районі Донецької області, повідомив у ранковому зведенні у п'ятницю, 15 вересня, генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Передчасна інформація від заступниці міністра

Першою про звільнення Андріївки напередодні вдень оголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка раніше казала, що "єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій, планів ЗСУ можуть володіти тільки офіційні джерела": президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ.

Але невдовзі інформацію про взяття Андріївки назвала "хибною та передчасною Третя окрема штурмова бригада ЗСУ, яка власна і вела бій за село. Тоді Маляр відкорегувала свій допис в Telegram, зазначивши, що ситуація в районі населеного пункту "дуже складна і мінлива".

Пізніше вона пояснила публікацію інформації про звільнення села "комунікаційним збоєм". "Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій", - написала вона в Telegram.

Зранку п'ятниці заяву про звільнення Андріївки зрештою підтвердили і в 3-ій ОШБр. "В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби бригада ліквідувала начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки", - доповідає підрозділ в офіційному Telegram-каналі, однак зазначає, що бій у селі ще триває.

Андріївка - невелике село з населенням близько 60 людей в 10 кілометрах на південь від Бахмута, що адміністративно входить до громади міста. Російськи війська захопили його в кінці листопада минулого року.

Про те, що ЗСУ почали наступ під Бахмутом у напряму Кліщіївки, яка розташована поруч з Андріївкою, міноборони повідомило ще 24 червня. Відтоді українські підрозділи з боями просувалися до них. Боротьба за Кліщіївку триває.