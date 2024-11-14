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ЗСУ: Сили оборони зупинили посування військ РФ на Куп'янськ

Євгенія Наконечна | Дар'я Нинько
14 листопада 2024 р.

Куп'янськ перебуває під контролем ЗСУ, українські військові зупинили спроби російських сил просунутися у бік міста, повідомили в СтратКомі ЗСУ.

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Українські військові поблизу Куп'янська, грудень 2024 року
Українські військові поблизу Куп'янська (фото з архіву)Фото: Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Місто Куп'янськ на Харківщині перебуває під контролем Збройних сил України (ЗСУ), а інформація про те, що у ньому нібито перебувають російські війська не відповідає дійсності. Про це заявили у четвер, 14 листопада, у головному управлінні комунікації ЗСУ (СтратКом ЗСУ).

"Як повідомлялося Генеральним штабом ЗС України, вчора українські воїни зупинили просування ворога на Куп'янськ, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили", - йдеться у повідомленні управління у Telegram.

Як уточнив речник Генштабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов у коментарі агенції "Укрінформ", російські війська здійснили спробу прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку вдень 13 листопада. За його даними, російські штурмові групи атакували позиції українських військових у чотири хвилі. Загалом війська РФ задіяли близько 15 одиниць техніки - зокрема танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77, повідомив він.

"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", - наголосив Ковальов. 

За його словами, підрозділи Сил оборони України зупинили просування російських військових, знищили всю їхню бронетехніку й ліквідували значну частину живої сили. Сили РФ ні у другій половині дня 13 листопада, ні зранку 14 листопада не намагалися повторити штурми, додав Ковальов. Речник Генштабу теж підтвердив, що місто перебуває під контролем ЗСУ.

Окрім того, у головному управлінні комунікації ЗСУ заявили, що населений пункт Іллінка Донецької області також перебуває під українським контролем.

"На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", - йдеться у повідомленні.

DeepState заявляв про окупацію Іллінки 

Про те, що село Іллінка на Донеччині було окуповане російськими військами повідомив у ніч на 14 листопада аналітичний проєкт DeepState

Також у  DeepState повідомляли й про те, що група російських військових змогла безперешкодно зайти у Куп'янськ. Зокрема, за даними проєкта, 13 листопада дві колони російської техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Частина цієї техніки була підбита українськими силами, частині безперешкодно вдалося заїхати у місто, де згодом вона теж була підбита. Російська сторона намагалася вислати туди підкріплення, але воно теж було уражене ЗСУ, повідомляють аналітики. Однак вони відмічають, що лінія зіткнення на цій ділянці проходить у лісі, тому є труднощі з її моніторингом.

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