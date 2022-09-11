ЗСУ розпочали рух до держкордону на Харківщині - Залужний

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 11 вересня (час київський).

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Українські спецслужби звинуватили командування російських окупаційних військ у підготовці чергового провокаційного обстрілу міста Енергодар і Запорізької атомної електростанції, щоби потім обвинуватити в цьому Україну. Відповідні дані поширило в неділю Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України. "Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії Росгвардії, що дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до "особливого розпорядження", - йдеться у Telegram-каналі ГУР. "Російські війська та окупаційна адміністрація мають залишити територію ЗАЕС та міста Енергодар. ЗАЕС має бути демілітаризована без додаткових умов. Сама станція має повернутися під контроль українського Енергоатому та МАГАТЕ", - наголосило ГУР.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба вкотре наголосив на необхідності своєчасного постачання зброї в Україну для наближення перемоги та миру. В свому дописі у соцмережі Twitter Кулеба вказав, що нині на порядку денному - графік таких постачань. "Зброя, зброя, зброя - стояло у нас на порядку денному з весни. Я вдячний партнерам, які відгукнулися на наш заклик: бойові успіхи України - наші спільні. Тепер на порядку денному три пункти: графік, графік і графік. Своєчасні постачання (озброєнь. - Ред.) наближають перемогу та мир", - написав керівник дипломатичного відомства України.

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Російські окупаційні сили в неділю обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську Миколаївської області, внаслідок чого щонайменше двоє осіб дістали поранень, повідомила голова облради Ганна Замазєєва. "Прильоти по Вознесенську. По цивільних об'єктах. На жаль, є постраждалі. Станом на цей момент є щонайменше двоє поранених", - написала Замазєєва у Telegram-каналі .

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Російські агресори завдали в неділю ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Працювала авіація російська - це дальні бомбардувальники Ту-22МЗ, які спочатку з півночі країни завдали ударів ракетами, очевидно (крилатими ракетами. - Ред.) Х-22, потім... зі сходу нашої держави перелетіли в район окупованого півострова. І вже з району мису Тарханкут, ймовірно, атакували південні регіони нашої держави... Це ще потребує підтвердження, оскільки буквально хвилини тому сталося", - сказав Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Ігнат наголосив, що загроза для українців залишається. "Те, що наші воїни звільняють землю… це далеко не перемога. Ворог постійно тероризуватиме цими ракетними атаками. На жаль, поки що дістати ці літаки у нас немає засобів, але переконаний, що вони будуть", - висловив сподівання військовий, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Раніше низка інформресурсів та органів влади повідомили про ракетні обстріли з боку росіян на півночі, в центральній частині, та півдні України.

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Збройні сили України на Харківському напрямку, крім просування у південному та східному напрямках, розпочали рух на північ, у бік державного кордону, до виходу на який залишається близько 50 кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у соцмережах. "На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км", - написав Залужний. Він зазначив, що розвитку успішного контрнаступу української армії на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ передувало захоплення потужних укріпрайонів російських військ. Залужний також підтвердив інформацію про те, що українській армії з початку вересня вдалося деокупувати понад три тисячі квадратних кілометрів території України.

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Під час контрнаступу - протягом останніх кількох днів, починаючи з 6 вересня - Збройні сили України проникли на контрольовану військами РФ територію місцями на глибину до 70 кілометрів і відвоювали понад три тисячі квадратних кілометрів території - більше, ніж російські сили захопили під час всіх своїх операцій з квітня. Про це повідомив у звіті за 10 вересня американський Інститут вивчення війни (ISW). Також аналітики ISW прогнозують, що українські сили звільнять місто Ізюм протягом наступних 48 годин, якщо вони цього ще не зробили. "Звільнення Ізюма стало б найбільшим військовим успіхом України після перемоги в битві за Київ у березні", - йдеться у звіті ISW. Це поклало б край російському просуванню на північному заході Донецької області вздовж траси E40, яку російські військові намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов'янськ - Краматорськ, зазначають аналітики інституту.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що наприкінці поточного року Україна буде готова до початку переговорного процесу щодо повноцінного членства у Європейському Союзі. "Я дуже сподіваюся, що буквально до кінця осені й парламент, і всі наші суб'єкти євроінтеграційного процесу виконають покладені на них зобов'язання. І я (...) дуже сподіваюся, що наприкінці року Україна буде готова до початку переговорного процесу про повноцінне членство в Європейському Союзі. Далі, безумовно, (...), ще великий шлях, але це вже буде кінцева відправна точка, де ми бачимо успішний фініш завершення євроінтеграції в Україні", - сказав політик в ефірі національного телемарафону в неділю. Спікер українського парламенту наголосив, що на сьогодні український парламент перебуває на стадії виконання практично всіх вимог, які Єврокомісія висунула перед Україною для збереження статусу кандидата в члени та можливості розпочати переговори про повноцінне членство у Євросоюзі. "Усі необхідні законопроєкти розроблено: деякі ухвалені у першому читанні, деякі - в цілому", - зазначив Стефанчук, цитує "Інтерфакс-Україна".



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Збройні сили України повинні самостійно визначати, коли і як звільнювати території, окуповані Росією у 2014-2015 роках, тобто до вторгнення 24 лютого. Про це заявив Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на 17-тій щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Україна: На захисті нашої спільної свободи".

"ЗСУ мають самі визначати свої завдання та свої дії щодо того, що робити із територіями, окупованими у 2014-2015 роках. Демократично обраний Президент України Зеленський має це визначити, оскільки він відповідальний перед українським народом за цілі цієї війни. Наша ціль, США та союзників, полягає у сприянні досягненню цілей України. Головним інтересом США у цій війні є сприяння відновленню територіальної цінності України, чи то шляхом перемовин, чи на полі бою", - зазначив Джейк Салліван.

Радник президента США вказав також на позитивні наслідки контрнаступу українських військ на Півдні та в Харківській області. "Цей контрнаступ окрім всього показує, що не можна просто заявити, що Росія назавжди зайняла окуповані території та нав'яже їм свій політичний лад. Це важливий сигнал як на військово-тактичному, так і на політично-дипломатичному рівні", - сказав радник президента США.

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Збройні сили України відвоювали в російських окупантів селище міського типу Чкаловське Харківської області, повідомив у неділю президент України Володимир Зеленський. "Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Зеленського. "Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - пообіцяв президент.

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Вранці в неділю поблизу міста Умань на Черкащині спрацювала ППО. Уламки збитого об'єкта пошкодили приватне домоволодіння, повідомив у Telegram-каналі голова ОВА Ігор Табурець. "Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, люди не постраждали", - написав Табурець.

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Російські війська обстріляли ракетами типу "Іскандер" місто Покровськ на Донеччині, про що повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін. "Місто Покровськ зазнало 5 обстрілів ракетами типу 9М723 Іскандер М у проміжок часу з 21.20 до 02.20", - написав він у Telegram-каналі . Згідно з його словами, унаслідок ракетних ударів пошкоджено понад 20 житлових будинків та залізнична інфраструктура. Як зазначив мер Покровська, попередньо відомо про чотирьох загиблих та шістьох поранених громадян. Інші факти щодо постраждалих та руйнування встановлюються, додав посадовець.

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Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єрка Великобританії Ліз Трасс провели у суботу телефонну розмову, у якій, зокрема, обговорили підтримку України у війні проти РФ, а також можливі шляхи протидії впливу цього конфлікту на продовольчу безпеку та ціни на енергоносії. Також сторони домовилися зміцнювати французько-британську співпрацю, повідомили у Єлисейському палаці. У пресслужбі британської прем'єрки додали , що лідери домовилися зустрітися у найближчому майбутньому. Також під час розмови Еммануель Макрон висловив співчуття у зв'язку зі смертю королеви Великобританії Єлизавети ІІ.

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Російські агресори обстріляли ракетами місто Дергачі Харківської області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Близько опівночі російські окупанти завдали ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по м. Дергачі. Пошкоджено 4-поверхову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Синєгубов у Telegram-каналі .

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Росія проводить цілеспрямовану стратегію з дезінформації, намагаючись звинуватити Україну у продовольчій кризі у світі й таким чином зменшити спротив своїй агресії проти України в інших країнах, вважають у розвідці міністерства оборони Великобританії. У спецслужбі спростовують заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна експортує до країн Африки та Азії лише незначну частку свого зерна, у той час, коли більшість експорту йде до країн Європи. "Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30 відсотків зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", - зазначають у британській розвідці.

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Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну щонайменше 747 українських дітей постраждало, а 383 загинуло, повідомив Офіс Генпрокурора в Telegram-каналі . "Станом на ранок 11 вересня 2022 року більше ніж 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії (...). За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 747 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні. 10 вересня внаслідок обстрілу російськими силами села Соловйово Ясинуватського району Донецької області дістав поранень 10-річний хлопчик. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 390, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26. Утім, у самому відомстві визнають, що ці цифри неостаточні, оскільки триває збір даних задля встановлення точної кількості постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Унаслідок проведених російськими військами бомбардувань та обстрілів в Україні пошкоджено 2480 закладів освіти, з яких 289 зруйновано повністю.

++09.23++

На Донеччині внаслідок дій російських окупаційних військ загинуло 10 цивільних осіб, ще 19 людей дістали поранень, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 10 вересня росіяни вбили 10 мирних жителів Донбасу: 4 у Покровську, 3 у Красногорівці, 2 у Бахмуті та 1 у Райгородку. Ще 19 людей отримали поранення", - написав посадовець у Telegram-каналі .

++08.55++

НАК "Енергоатом" повідомив у ніч на неділю про повну зупинку Запорізької АЕС. "Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі держкомпанії.

"Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України. Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан - холодний зупин", - зазначається в повідомленні.

Водночас у компанії застерегли, що в разі повторного пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою, "живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального".

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++08.27++

Через значні втрати в живій силі російські окупанти планують провести "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях, де чоловікам забороняють залишати населені пункти. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у неділю. Також, за інформацією українських військових, росіяни на окупованих територіях посилюють адміністративно-поліцейський режим, заборонили в'їзд та виїзд із населених пунктів, запровадили комендантську годину.

++07.59++

Унаслідок потужних обстрілів Миколаєва з боку російських окупаційних сил поранено дев'ятеро людей, четверо з них перебувають у лікарні, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. За попередніми даними, 9 людей отримали поранення різного ступеня, четверо з них досі перебувають у лікарні", - написав Сєнкевич у Telegram-каналі . За даними посадовця, унаслідок обстрілів також зазнали пошкоджень житлові будівлі.

++07.52++

Унаслідок обстрілу центру Дніпра та Нікополя поранено чотирьох людей, троє з яких у лікарні, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані", - написав він у Telegram-каналі . Обстрілів зазнали Дніпровський та Нікопольський райони, у результаті чого є руйнування адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків, зазначив посадовець. Деталі уточнюються.

Також тричі за ніч окупаційні сили обстріляли Нікополь, куди прилетіли понад 35 снарядів із російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків і жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості. Крім того, у місті понівечено 35 багатоповерхових і приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторію, об'єкт промислової інфраструктури, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач. Росіяни обстріляли також і Марганецьку громаду. Попередньо, без поранених і руйнувань.

++07.46++

Інженери компанії "Київстар" відновили роботу центральної базової станції у звільненій від російських окупантів Балаклії в Харківській області, повідомила офіційна представниця компанії Ірина Леліченко на своїй Facebook-сторінці. "Балаклія знову на зв'язку! Куди ЗСУ, туди й ми:)" - написала вона в ніч на неділю.

++07.38++

Наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій, вважає президент України Володимир Зеленський. Таку заяву Зеленський зробив під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Україна на захисті нашої спільної свободи".

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", - зазначив Володимир Зеленський, якого цитує сайт глави держави .

У випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок, наголосив Зеленський. "Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить", - додав він.

++07.20++

Україна в нинішній війні бореться не лише за свою незалежність і за своє існування, а за майбутнє всієї цивілізації , переконаний засновник Ялтинської Європейської Стратегії (YES), бізнесмен Віктор Пінчук на 17-й Щорічній зустрічі YES. Захід організовано Фондом Віктора Пінчука.

"Україна з її функціонуючою ринковою економікою - є екзистенційною загрозою для пострадянського динозавра. Це війна не за територію - це війна, в якій ворог хоче забрати у нас все - наш суверенітет, нашу державність, наше життя, саме існування. Але цього не станеться! Україна бореться у цій війні за незалежність та майбутнє цілої цивілізації", - сказав Пінчук. Засновник YES подякував західним партнерам України за підтримку та допомогу Україні у війні проти агресора та закликав учасників форуму консолідувати свої зусилля для майбутнього України та цивілізованого світу.

"Приїхати сюди, зустрітися, говорити з українськими героями - нашими солдатами, волонтерами, лікарями - це дуже сміливий вчинок. Ми маємо взяти на себе відповідальність за напрацювання меседжів, які ми донесемо у Вашингтон, Лондон, Париж - основні столиці світу, щоб Москва відчула цей результат. Ми маємо генерувати нові ідеї та маємо спробувати зазирнути у майбутнє", - зазначив Пінчук, наголосивши, що Україна обов'язково переможе та відновить свій суверенітет у рамках міжнародно визнаних кордонів.

++07.09++

У ніч на неділю в Миколаєві, Дніпрі, а також у Дніпропетровській і Харківській областях було чути вибухи. Зокрема, "Суспільне" повідомляло про вибухи у Миколаєві. У місті оголошено повітряну тривогу. За інформацією "24 каналу", приблизно о 3 ночі пролунав вибух у Нікополі Дніпропетровської області, після чого у кількох районах міста зникло світло.

Також у Дніпрі та Харківській області в ніч проти 11 вересня пролунали кілька вибухів, повідомляють українські ЗМІ. За даними "24 каналу", у центрі Дніпра вибуховою хвилею вибило шибки у деяких житлових будинках. Згодом мер міста Борис Філатов повідомив у Telegram-каналі , що вибух в центральній частині міста спричинив ракетний удар. Є руйнування. Є також попередні дані про поранених, додав міський голова.

