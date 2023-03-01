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Фото: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

ЗСУ: Російські військові евакуюють сім'ї із Криму (онлайн)

Ольга Журавльова | Степан Смишляєв
51 хв. тому

Військові РФ, що дислокуються у селі Перевальне Сімферопольського району, евакуювали свої сім'ї із Криму, стверджує генштаб ЗСУ. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини середи, 1 березня.

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Росія, ймовірно, вичерпала запаси дронів-камікадзе і тепер намагатиметься їх поповнити, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у Twitter міністерства оборони країни. Розвідники зауважують, що 27 лютого, за даними українських посадовців росіяни випустили по Україні 14 дронів-камікадзе "Shahed", до цього в останнє їх використовували 15 лютого.

При цьому в Лондоні звертають увагу на те, що дрони були запущені з нової локації: якщо з середини грудня 2022 року їх запускали виключно з Краснодарського краю РФ, через Азовське море, то тепер, наймовірніше, з Брянської області Росії. Наявність другого пускового майданчика дасть росіянам додаткову лінію нападу, ближчу до Києва. Це, ймовірно, зменшить час перебування в повітрі над Україною і буде спробою ще більше розтягнути українську ППО", - йдеться у звіті.

Росія посилює інформаційні атаки на тлі невдач на фронті - ISW

++08.25++

Американський Інститут вивчення війни (ISW) пов'язав зростання кількості фейкових попереджень з боку офіційних посадовців з невдачами на полі бою в Україні. Це зокрема інформаційні закиди з боку міноборони РФ на адресу США щодо нібито планів застосувати отрутохімікати в Україні, нові ядерні погрози Путіна і звинувачення України в підготовці до вторгнення в Придністров'я. 

Усе це свідчить про те, що "російські офіційні особи дедалі частіше намагаються пом'якшити інформаційний вплив відсутності успіхів Росії на полі бою", констатують в ISW, зазначаючи, що й раніше спостерігали подібну інформаційну тактику РФ під час військових невдач в Україні. 

"Міністерство оборони Росії та російські високопосадовці, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях у міру того, як російський наступ у Луганській області наближатиметься до кульмінації, а можливості для українських контрнаступів зростатимуть", - підсумували аналітики ISW.

++07.40++

Генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч заявив, що Пентагон поки що не вияв випадки нецільового використання американської допомоги Україні, повідомила агенція AP.

Сторч зробив таку заяву на слуханнях у Палаті представників США, говорячи допомогу Києву. "При цьому він попередив, що розслідування стосовно цього питання все ще перебувають на ранніх етапах", - пише агенція. Сторч заявив, що його відомство отримало низку свідчень, які потребують перевірки. "Він кілька разів повторив, що не хоче говорити про ще не завершені розслідування", - повідомляє Associated Press.

++07.00++

Минулої доби українські війська відбили понад 85 атак - на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомляє генштаб ЗСУ. Російські окупанти завдали двох ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із двома "Шахедами-136".  68 Зафіксовано 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждали серед цивільних.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ", - додали в ЗСУ.

Також українська сторона стверджує, що російські військові, що дислокуються у селі Перевальне Сімферопольського району, евакуювали свої сім'ї із Криму.

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