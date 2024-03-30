ЗСУ: Росія "власними силами" збила свій винищувач Су-27

Речник Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук підтвердив, що 28 березня російські військові збили власний винищувач Су-27 над Чорним морем біля Севастополя в анексованому Криму.

"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ, і що його було знищено власними силами. У них була тривога, бойова готовність, спрацював людський фактор: хтось з операторів дуже хотів отримати медаль і не став розбиратися, чий це літак", - сказав він 29 березня в ефірі національного телемарафону.

За його даними, пілот збитого військового літака катапультувався.

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