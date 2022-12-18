ЗСУ: Путін спонукатиме Лукашенка до наземної операції

У ЗСУ очікують активнішого залучення білоруських військових до війни проти України після візиту Путіна до Мінська. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 18 грудня.

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Президент України Володимир Зеленський висміяв погрози росіян через можливу передачу Україні ЗРК Patriot. Про це він повідомив в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI, опублікованому у соцмережах Зеленського.

"Погрози від деяких їх офіційних осіб щодо наявності Patriot на нашій землі смішні. Я вважаю, це говорить алкоголь в організмі деяких цих офіційних осіб, які дуже часто не тверезими щось формулюють і комусь погрожують", - заявив президент.

Відповідаючи на запитання, чи мав він на увазі того, чиє прізвище починається на літеру "М", президент відповів: "Можливо. Я думаю, що він вже давно ні на що не починається, він вже давно закінчився". Раніше заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що у разі постачання в Україну ЗРК Patriot, вони стануть законними цілями для збройних сил Росії. Це твердження згодом підтримав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

У фіналі ЧС-2022 не покажуть звернення Зеленського

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Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко закликав поширювати в день проведення фінального матчу цьогорічного Чемпіонату світу з футболу в Катарі звернення президента України Володимира Зеленського. "Протягом часу, що залишається до матчу, я закликаю українську футбольну родину та всю футбольну спільноту світу, звертаюсь до кожного футболіста, тренера, арбітра, вболівальника, усіх наших західних друзів та партнерів, кожного, хто любить футбол і всім серцем вболіває за Україну, підтримувати й поширювати звернення президента України Володимир Зеленський!", - написав Павелко. За його словами, саме це звернення "будь-що сьогодні прозвучить на увесь світ", "якщо не з екранів стадіону у Катарі", то "з екранів гаджетів мільйонів та мільярдів!" "Це заклик до миру і підтримки Global Peace Formula Summit, який ініційовано Володимиром Зеленським", - додав Павелко.

Раніше ФІФА заборонило транслювати це звернення Зеленського перед проведенням фінального матчу на ЧС-2022, на чому наполягала українська сторона.

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У ЗСУ очікують активнішого залучення білоруських військових до війни проти України після візиту Путіна до Мінська наступного тижня. Таке припущення озвучив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Український генерал вказав зокрема на нещодавнє проведення Путіним службової наради з керівництвом збройних сил РФ, під час якого розглядалися "пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи". А вже відразу після цього російський лідер анонсував зустріч з керівництвом Білорусі, що відбудеться незабаром. На думку Командування Об'єднаних сил ЗСУ, під час зустрічі Путіна з Лукашенком "будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та ширшого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, (...), і на суходолі".

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Російські війська обстріляли житлові квартали Херсон - поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки інформує у зведенні за добу голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "Минулої доби через російські обстріли загинуло 3 людей, 6 жителів Херсонщини отримали поранення", - написав він у Telegram.

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У рамках військової допомоги Лондон передав українській армії високоточні ракети Brimstone 2, повідомило британське міноборони.



"Це зіграло вирішальну роль у стримуванні військ РФ", - заявляє відомство Великобританії. Brimstone 2 самі знаходять цілі та мають удвічі більшу дальність дії, ніж їхні попередниці, які теж є у ЗСУ.

++11.15++

Президент Володимир Зеленський розповів, чи можлива повна евакуація з великих міст України. У інтерв'ю французьким телеканалами TF1 і LCI він розповів, що влада готова забезпечити у разі необхідності "коридори" та можливості для евакуації. Водночас українці самі можуть вирішувати - їхати чи залишатись у місті, уточнив президент. "Але я вам точно хочу сказати, якщо місто буде порожнє, його дуже просто захопити. Це приклади і історичні, і приклади нашої держави. Всі зруйновані наші міста на Донбасі порожні", - сказав Зеленський.

++10.37++

Росія створює так звані "творчі фронтові бригади" за участі оперних співаків, акторів та артистів цирку, щоб підняти бойовий дух деморалізованих cолдат. "Військова музика та організовані розваги для військ мають давню історію в багатьох арміях, але в Росії вони тісно переплетені з концепцією ідеологічної політичної освіти радянських часів", - пояснює британська розвідка у традиційному зведенні щодо ситуації в Україні.

Розвідники зазначають, що низький моральний дух робить окупаційні війська вразливими і зусилля таких "творчих бригад" навряд чи суттєво вирішать цю проблему.

++10.00++

Після останніх обстрілів система теплопостачання Києва знову працює, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

++09.25++

На думку керівниці удостоєного Нобелівської премії миру "Центру громадянських свобод" Олександри Матвійчук, створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів Росії вже в короткостроковій перспективі може вплинути на дії російської армії. "Навіть якщо ми зробимо перші кроки до створення міжнародного трибуналу, це стане для злочинців сигналом про те, що їх буде притягнуто до відповідальності", - заявила правозахисниця в інтерв'ю газеті Tagesspiegel.

Матвійчук вважає, що Гаазького суду недостатньо для розслідування і покарання за воєнні злочини. "Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме лише кілька справ. Хто відновить справедливість для сотень тисяч жертв, чиї справи не були відібрані? - сказала вона. - Ми повинні дати шанс усім жертвам домогтися справедливості, незалежно від того, хто вони. Ми повинні створити міжнародний трибунал і притягнути до відповідальності Путіна, Лукашенка та інших військових злочинців". За словами Олександри Матвійчук, для створення такого трибуналу необхідна підтримка міжнародної організації, переважно ООН. Як альтернатива він міг би працювати під егідою ЄС або Ради Європи.

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++09.56++

Президент РФ Володимир Путін послідовно використовує заклики до переговорного процесу щодо України, щоб дати російським військам час для відновлення та ізолювати Київ від підтримки партнерів. Таке припущення міститься у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за суботу, 17 грудня. Росія і Україна наразі протистоять одна одній щодо умов будь-якої такої угоди, і дуже малоймовірно, що офіційні особи країн погодяться на перемир’я, вказують аналітики. "Російські війська, швидше за все, не матимуть можливості призупинити українські зимові контрнаступи і перезавантажитися до весни", - прогнозують натомість фахівці.

Перспективи переговорів України з РФ: що кажуть німці? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++08.30++

Американське видання New York Times (NYT) опублікувало розслідування щодо підготовки вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Зокрема, журналісти проаналізували отримані у своє розпорядження російські військові документи - журнали, розклади, накази - пов'язані з першими днями війни. Вони демонструють, що російські військові планувальники розраховували захопити значну територію України практично без протидії українських військових. Зокрема, у документах зазначено, що військовослужбовцям 76-ої десантно-штурмової дивізії та східного військового округу було наказано залишити Білорусь і досягти Києва протягом 18 годин.

Розслідувачі NYT також також вказують на те, що російські солдати в Білорусі дізналися про атаку на Україну за день до вторгнення, а деякі солдати - лише за годину до початку нападу.

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Бербок проти перемир'я в Україні на умовах Москви

++07.50++

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок виступає проти припинення вогню в Україні на російських умовах. Воно покладе край "жахові" людей в Україні, а зовсім навпаки, - заявила Бербок газеті Bild am Sonntag. Війну почав президент Росії Володимир Путін, "і якщо Путін захоче, війна закінчиться завтра", додала вона.

На жаль, немає жодних чесних ознак відведення російських військ, зазначила Бербок. За її словами, найгірша ситуація на окупованих територіях. "Тут не тільки немає електрики і тепла, сюди не доходить навіть міжнародна допомога, - підкреслила німецька міністерка. - Щодня люди живуть у страху перед викраденнями, тортурами, вбивствами з боку російських окупаційних сил".

++07.32++

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував війська країни, залучені до війни в Україні, повідомило російське відомство в неділю. "Глава російського військового відомства здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів в зоні проведення спеціальної військової операції", - йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.

У повідомленні міністерства сказано, що Шойгу говорив з військовими "на передовій" і на "командному пункті". Однак, з повідомлення не зрозуміло, коли відбувся візит і чи відвідував Шойгу саму Україну. Разом із повідомленням розміщене коротке відео Шойгу у військовому гелікоптері та кілька повітряних знімків порожніх смуг землі.

Ця заява була зроблена наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін провів зустріч з вищим керівництвом країни, в тому числі з Шойгу, щоб отримати пропозиції про те, як продовжувати військову кампанію Росії в Україні.

++07.00++

Протягом минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних ударів по Україні та здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України, констатують військові. "Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках", - йдеться також у повідомленні. Українські підрозділи за минулу добу уразили вісім районів зосередження особового складу, два пункти управління та чотири склади боєприпасів російської армії.

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