ЗСУ просуваються на Херсонщині - міноборони США

196-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 7 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 7 вересня (час київський).

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Путін може зустрітися з Сі наступного тижня

Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться наступного тижня в Узбекистані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва, повідомив посол РФ у КНР російським ЗМІ. Це буде перший закордонний візит Сі від початку пандемії коронавірусу, зауважує агентство AFP.

Водночас речник китайського міністерства закордонних справ на запитання журналістів щодо візиту Сі відповів: "Мені немає чого сказати".

Як повідомляє Reuters, Путін сьогодні заявив, що Китай платитиме російському "Газпрому" половину суми в юанях, половину - в рублях.

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Путін хоче обговорити з Ердоганом обмеження експорту зерна з України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що планує провести консультації з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо можливого обмеження вивезення зерна з України.

Фото: Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/REUTERS

"Ми зробили все, щоб українське зерно було вивезене. Результат: все зерно направлене не в країни, що розвиваються, а в країни ЄС", - сказав він Східному економічному форумі. За його словами, за програмою Організації Об’єднаних Націй для країн Африки завантажили два корабля з 87, на них було вивезено 60 тисяч тонн зерна з двох мільйонів. Інше зерно, як стверджує він, направили до країн Європейського Союзу. "Це черговий зухвалий обман", - заявив Путін.

Раніше постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що не відкидає відмови РФ від продовження укладеної Стамбулі "зернової угоди".

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Україна вимагає виправлення угорського шкільного підручника з географії

Українські дипломати провели 6 вересня зустріч у міністерстві закордонних справ Угорщини, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних і викривлених фактів про Україну. "МЗС України відомо про ситуацію із підручником географії для восьмого класу в Угорщині. Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації", - написав у Facebook речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

За даними ЗМІ, в розробленому в Угорщині шкільному підручнику з географії для восьмого класу повідомляється, що Україна має лише одні гори - Карпати, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст", а протистояння етнічних українців і росіян в Україні "спровокувало збройний конфлікт за Крим". При цьому там додається картинка, на якій прапор України тягнуть на себе ведмідь з символікою РФ і чоловіки з символікою США та Європейського Союзу.

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Минулої доби внаслідок обстрілів з боку російської армії на Донеччині загинули троє мирних жителів, двоє отримали поранення.

Як повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, вранці у Слов'янську солдати РФ обстріляли філію школи та поцілили у багатоповерхівку.

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Над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник-розвідник, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вночі армія РФ обстрілювала Нікопольський район з "Градів", мінометів і важкої артилерії. Постраждалих немає, масштаби руйнацій з’ясовуються.

Пожежу на нафтобазі в Кривому Розі, по якій росіян завдали ракетного удару 6 вересня, вночі вогнеборці вгамували після 16 годин роботи.

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ЗСУ просуваються вперед на Херсонщині - міноборони США

У міністерстві оборони США бачать ознаки того, що Збройні сили України просуваються вперед у контрнаступі в Херсонській області. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

Він також підтвердив офіційно, що США мають інформацію про те, що РФ звернулася до Північної Кореї з проханням про боєприпаси. "На даний момент я не можу надати більше деталей, але це демонструє та вказує на ситуацію, в якій опинилася Росія, з точки зору її логістики та можливостей забезпечення", -сказав він.

++09.09++

Нова британська прем'єрка прийняла запрошення до Києва

Нова прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс, як і обіцяла, першим із закордонних лідерів зателефонувала президентові України Володимиру Зеленському.

Фото: Danny Lawson/empics/picture alliance

"Це велика честь для України", - наголосив Зеленський. "Почув дуже вагомі слова і щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави", - розповів він.

Під час розмови Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Київ "незабаром".

Другим британська прем'єрка поговорила з президентом США Джо Байденом. Темою розмови, в тому числі, була Україна.

Читайте детальніше: Трасс першому подзвонила Зеленському: прийняла запрошення в Київ

++08.47++

Вночі російська армія завдала двох ракетних ударів по Немишлянському району Харкова. "Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо - без постраждалих", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби внаслідок обстрілів з боку солдатів РФ у регіоні отримали поранення четверо людей.

++08.28++

Німеччина дала Україні радіолокаційну станцію Cobra

Німеччина передала Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби COBRA. Про це свідчать дані на сайті німецького уряду.

Cobra Фото: picture-alliance/dpa/S. Gollnow

За останній тиждень ФРН також поставила в Україну ще п'ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Усього Збройні сили України наразі отримали 20 з 30 обіцяних німецьким урядом "Гепардів", які за планом мали бути доставлені до кінця літа.

Нових позицій до списку зброї, яку Німеччина готується передати Україні, останнім тижнем не додавали.

Читайте детальніше: Німеччина дала Україні радіолокаційну станцію Cobra

++08.09++

Збройні сили України протягом минулої доби відбили атаки РФ у районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ протягом доби завдала понад сім ракетних і 25 авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах на території України. Внаслідок цього постраждала інфраструктура в районах Харкова та сіл Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок і Безіменне. На інших напрямках російські солдати обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Авіація сил оборони України 6 вересня знищила склад боєприпасів, уразила майже 40 опорних пунктів і місць скупчення живої сили та техніки РФ. Загалом, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили: літак Су-25, вертоліт Ка-52, безпілотник і п'ять крилатих ракет типу Х-101. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ вразили сім пунктів управління і 13 об'єктів зосередження живої сили противника. "В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові та понтонна переправи, три склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня. Тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів", - ідеться у зведенні.

++07.55++

Зеленський про звіт МАГАТЕ: Підтримаємо лише демілітаризовану "зону захисту ЗАЕС"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) за підсумками візиту його місії на окуповану РФ Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС Фото: Sergei Malgavko/TASS]/dpa/picture alliance

Зеленський привітав, що у звіті відзначається присутність російської військової техніки на території ЗАЕС, акцентований тиск на українських атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію.

Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ та очільника місії на ЗАЕС Рафаеля Гроссі створити зону захисту на станції, то Зеленський сказав, що треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту. "Що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС, а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту", - зазначив він.

Читайте детальніше: Зеленський - МАГАТЕ: Підтримаємо лише демілітаризовану "зону захисту ЗАЕС"

++07.36++

У відеозверненні за підсумком 195-го дня війни президент України Володимир Зеленський розповів, що знову провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. "Максимально швидко й точно вирішуємо всі питання, пов'язані з просуванням наших Збройних сил, знищенням окупантів. 50 тисяч російських життів уже пішло на цю абсолютно безглузду для Росії війну. І окупантів не хвилює навіть такий рівень втрат", - сказав він.

Зеленський повідомив, що лише за першу половину 6 вересня українським військовим вдалося збити п'ять з шести російських ракет Х-101, випущених по території країни. "Це дорога втрата для Росії. І це порятунок багатьох українських життів", - сказав він. Президент України подякував військовим повітряного командування "Південь", які збили чотири з цих ракет.

Зеленський також подякував воїнам 79-ї десантно-штурмової бригади, яка стримує РФ на донецькому напрямку. Президент зауважив, що жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. "Це 1300 кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші ніби забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках - абсолютні молодці, абсолютні герої: і на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і в прикордонних районах півночі та сходу країни", - наголосив він.

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++07.17++

Зеленський про візові обмеження ЄС для росіян: Це ще не повний бан

Президент України Володимир Зеленський привітав затвердження Європейською комісією пропозиції щодо призупинення спрощеного візового режиму між Європейським Союзом і Росією.

"Звичайно, це ще не повний візовий бан. Але це вже демонструє громадянам держави-терориста, що вони несуть певну моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи", - сказав він у традиційному відеозверненні за підсумками доби. Зеленський додав: "Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто в себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них. І не можна сприймати спокійно, що російські пропагандисти досі мають змогу перебувати у європейських країнах, щоденно брехати в репортажах і включеннях з європейських столиць. Брехати про Європу, принижувати Європу, і при цьому перебувати у Європі. Абсурд, який треба негайно припиняти".

На його переконання, крім морального боку питання, це також питання безпеки. "Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа - не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує", - сказав президент України.

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