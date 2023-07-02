ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку - Череватий

Українські військові четвертий тиждень ведуть наступ поблизу Бахмута і просуваються далі, витісняючи російську армію.

Українські підрозділи продовжують просування на Бахмутському напрямку, витісняючи сили РФ з позицій, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота на флангах, іде тиск на ворога. Після аналізу та верифікації ми надамо детальні дані щодо території, яку вдалося звільнити", - сказав Череватий в ефірі телемарафону у неділю, 2 липня.

Він зазначив, що після затяжної оборони міста українській стороні вдалося перехопити ініціативу на цьому напрямку.

"Якщо десять місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога. Крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до втрати особового складу, ми просуваємося", - наголосив він.

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Четвертий тиждень наступу під Бахмутом

Українське міністерство оборони повідомило про перехід із оборони до наступу на Бахмутському напрямку на початку червня.

Військові щодня мають "поступове, але впевнене" просування по флангах, звітувала минулого тижня заступниця глави міноборони Ганна Маляр. 27 червня вона повідомляла, що у саме місто Бахмут ЗСУ не заходили.

"Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго її тримати. Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння", - пояснювала Маляр особливості боїв у цьому регіоні.

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