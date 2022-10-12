ЗСУ блокують спроби наступу армії РФ на Донбасі - Генштаб

231-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 12 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 12 жовтня (час київський).

++23.15++

Генеральна Асамблея ООН у середу переважною більшістю голосів проголосувала за засудження "спроби незаконної анексії" Росією чотирьох українських регіонів і вимагає від Москви негайно припинити свої дії.

За проєкт резолюції, поданий 40 крїнгами проголосувало 143 держави, проти були п'ять і 35 утрималось, що демонструє найвижчий рівень підтримки України з поміж чотирьох резолюцій, ухвалених після повномасштабного вторгнення російських військ.

Читайте також: РФ має скасувати рішення про анексію територій України - проект резолюції ООН

++22.55++

На Харківщині в лісосмузі в Куп'янському районі знайшли тіло 25-ї жертви розстрілу автоколони цивільних російськими військовими, повідомляє пресслужба Харківської прокуратури. За їх даними, загиблою виявилася 75-річна жінка.

"За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 метрів у напрямку смт Куп'янськ-Вузловий та померла у посадці", - зазначили в прокуратурі. Наразі правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину. Їм вже вдалося зокрема знайти ймовірне місце-засідку, звідки російські військові обстріляли колону, та документи російських солдат і фрагменти їх форми.

Читатйте також: Обстріл колони з цивільними під Куп'янськом: 24 загиблих, з них 13 - діти

++22.45++

Міжнародним донорам України необхідно планувати підтримку України в 2023 році вже зараз, оскільки Росія продовжує свої ганебні дії, заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен. "Ми вітаємо зусилля всіх донорів із задоволення потреб України. Однак передбачуваність рівня та грантова складова виплат мають покращитися", – сказала вона на другому засіданні "круглого столу" міністрів щодо підтримки України в рамках щорічних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні в середу.

Єллен нагадала, що США у 2022 році схвалили 13 мільярдів доларів грантової підтримки бюджету України, з яких перерахували вже 8,5 мільярда доларів.

++22.30++

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас обіцяє поставити українській армії зимову форму та спорядження, 120-мм міномети на платформі М113, броньовики, тепловізори та безпілотники. Він уточнив, що коли зазначену партію військової допомоги буде відправлено, загальна сума підтримки України з боку Литви збільшиться до 230 мільйонів євро.

++21.30++

НЕК "Укренерго" стабілізувала енергопостачання Києва та центральних областей України. "Сьогодні ввечері є велика ймовірність, що нам не доведеться запроваджувати примусові обмеження споживачів у цих регіонах", – йдеться в телеграм-каналі оператора енергосистем ввечері середи. При цьому компанія просить населення і надалі мінімізувати споживання електроенергії вранці та ввечері, щоб не довелося відключати світло.

++20.45++

Влада Чехії з 25 жовтня забороняє в'їзд росіянам із шенгенськими візами, які прибувають із будь-якої іншої країни ЄС з туристичними цілями, на спортивні чи культурні заходи, повідомляє "Інтерфакс-Україна" в середу з посиланням на чеське радіо. За даними МЗС Чехії, до 200 російських громадян щодня прибувають до Чехії через міжнародні аеропорти.



++20.35++

Рада нацбезпеки і оборони України розширила раніше запроваджені 10-річні санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича, ексміністра оборони України Павла Лебедєва, українського підприємця Сергія Курченка та російського бізнесмена Олега Дерипаски. Відповідний указх про затвердження рішення РНБО опубліковане на сайті президента.

Нові санкції передбачають блокування не тільки тих активів, які безпосередньо належать зазначеним особам, а й тим яки вони розпоряджаються опосередковано - через інших людей чи компанії.

++20.10++

Системи протиповітряної оборони від союзників і партнерів будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично, обіцяє міністр оборони США Ллойд Остін. "Ми залишаємося зосереджені на цьому. Ми поставимо системи, які маємо у розпорядженні, які країни, як Німеччина, мають у розпорядженні. Ми також спробуємо надати додаткові боєприпаси до активних систем, які використовують українські сили", - зазначив Остін на пресконференції за результатами зустрічі із Контактною групою з оборони України у Брюсселі в середу.

++19.55++

Збройні сили України продовжують продовжують блокувати спроби наступу російської армії на Донбасі. Зокрема минулої доби відито атаки в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка, йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ.

Росіяни обстрілюють позиції української армії вздовж усієї лінії зіткнення, облаштовують оборону на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Протягом доби російська армія завдала трьох ракетних та чотирьох авіаційних ударів, здійснила до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під ударами опинились цивільні об'єкти та мирні мешканці більш ніж 10 населених пунктів, зокрема Малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне.

Українська авіація завдала 27 ударів. Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 10 безпілотників та чотири вертольоти росіян.

Ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та чотири склади боєприпасів.

++19.20++

В Головному управлінні розвідки міністерства оборони України у середу назвали "нісенітнецею" діяльність ФСБ та Слідчого комітету, після того як російські правоохоронці звинуватили українських розвідників у причетності до вибуху на Керченському мосту. Втім прямо свою участь не заперечили.

Читайте докладніше: У ГУР відповіли на звинувачення РФ щодо вибуху на Кримському мосту

++19.00++

Україна в умовах війни потребує продовження масштабного фінансування дефіциту держбюджету, розповів міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні 11 жовтня. "На сьогодні ми спостерігаємо поступове відновлення економіки України, проте в умовах активних бойових дій для нас надзвичайно важливо запустити програму співпраці з МВФ для забезпечення стабільності фінансової системи. Потреби України у додатковому фінансуванні у 2023 році сягають 3,5 мільярди доларів щомісяця", - наводить його слова "Інтерфакс-Україна".



++18.15++

Сили ППО збили два ударні безпілотники у Вінницькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

++18.05++

Нідерланди поставлять ракети для подальшого зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України, повідомляє пресслужба міноборони Нідерландів. Постачання ракет вартістю понад 15 мільйонів євро відбувається у світлі недавніх атак РФ.

"Ці атаки зміцнюють віру уряду в те, що на них можна відповісти лише непохитною підтримкою України та її народу. Я також наголосила під час прямих консультацій з міністром оборони України, що Нідерланди, як і наші партнери, не будуть залякані Росією і продовжуватимуть підтримувати Україну", - цитує агенство "Інтерфакс-Україна " міністерку оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен.

++17.45++

Британського бізнесмена Грема Бонема-Картера затримали в Лондоні за звинуваченням у допомозі російському олігарху Олегу Дерипасці в ухиленні від американських санкцій, повідомило міністерство юстиції США у вівторок, 11 жовтня. У пресрелізі мін'юсту зазначається, що Бонема-Картера заарештували на підставі американського запиту, США домагатимуться його екстрадиції.

Читайте докладніше: У Лондоні заарештували британця за допомогу олігарху з РФ в обході санкцій

++17.10++

Міністерство оборони ФРН обіцяє у наступні кілька тижнів передати Україні додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000. Кількість зброї не уточнюють.

Читатйте також: "Це було страшно": посолка ФРН в Україні про обстріл Києва і реакцію Заходу

++17.00++

Зовнішнє електропостачання на Запорізькій АЕС відновлено, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в середу у твіттері.

++16.50++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає громадян України ретельно готуватися до перебоїв з електроенергією взимку. "Не прикрашатимемо дійсність - ця зима буде важкою. Бажано, щоб у кожної сім'ї був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", - заявив він на засіданні уряду.

++16.20++

Російські окупанти почали більше тиснути на мирних жителів Запорізької області після спроби її анексії Росією й досі утримують у заручниках понад 200 людей, повідомив в середу голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++16.00++

Збройні Сили України звільнили п'ять населених пунктів на Херсонщині, повідомляє телеграм-канал голови обласної адміністрації Ярослава Янушевича. Йдеться про села Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка та Червоне.

++15.50++

Понад 120 тіл загиблих ексгумувала поліція Донецької області на деокупованих територіях регіону, повідомляється на сайті МВС у середу. Зі 120 загиблих: 64 цивільних, зокрема 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено.

У звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань. З них три - масові: одне - у Святогірську, де було поховано сімох людей (шість жінок та один чоловік), і два у Лимані, де в одній братській могилі поховано декілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а в другій - понад сотня цивільних.

++15.40++

Студентів-переселенців та студентів із тимчасово окупованих територій України переведуть на бюджетну форму навчання у вишах, обіцяє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "Сьогодні уряд прийняв відповідну постанову. Вона розроблена за дорученням президента України Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства в середу.

++15.30++

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перерахував Україні додаткові 550 млн євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах", - єдеться в Telegram-каналі українського прем'єра.

++15.20++

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди між урядами України та Франції щодо гранту на максимальну суму 100 млн євро у сфері оборони та безпеки. Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

++15.10++

"Укренерго" просить споживачів обмежити використання електроприладів не лише у вечірні піки, а й у ранкові.

"Ми не закликаємо не вмикати світло та електроприлади весь день, але просимо ставитися до електроспоживання розсудливо вранці – з 8-ї до 11-ї години і ввечері – з 17-ї до 23-ї", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в телеграм-каналі в середу.

В національному операторі енергомереж пояснюють: 12 жовтня вже з 8-ї ранку Україна споживає на 6 відсотків більше електроенергії, ніж учора. Через це довелось застосувати обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

++15.00++

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд анонсувала нову партію допомоги українським збройним силам, яка включає амуніцію, засоби зв'язку, зимовий одяг, броньовані автомобілі та артилерію.

Відповідне оголошення вона зробила у середу в штаб-квартирі НАТО.

"15 мільйонів доларів виділено для закупівлі необхідного у зимовий час – шапок, рукавичок, чобіт, парок (різновид зимової куртки) – того, що потрібно українським солдатам на передовій. Це ми закупимо від канадських постачальників. Додатково 15 мільйонів доларів буде виділено для закупівлі камер для дронів", - цитує заяву "Інтерфакс-Україна".

Читайте докладніше: Канада надасть Києву новий пакет військової допомоги на понад 30 мільйонів доларів

++14.50++

Сервісні центри міністерства внутрішніх справ України відновили роботу після тимчасового припинення через проблеми з електропостачанням. "Наші працівники оперативно налагоджують систему баз даних, щоб люди могли отримувати державні послуги", - повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook, втім уточнює, що роботу відновлено не в сусіх регіонах.

++14:16++

Перша система протиракетної оборони IRIS-T прибула до України, підтвердила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у середу у Брюсселі, де вона братиме участь у зустрічі міністрів країн-членів НАТО. За словами Ламбрехт, ще три системи IRIS-T будуть передані Києву наступного року.

++13.48++

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав пріоритетом подальше постачання систем протиповітряної оборони Україні, яка зазнає ракетних обстрілів з боку РФ. Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони держав-членів Альянсу в Брюсселі. "Союзники вже надали системи ППО, але нам потрібно їх більше", - сказав він. За словами генсека НАТО, потрібні різні види систем протиповітряної оборони.

++13:14++

Щонайменше семеро людей загинули та восьмеро були поранені внаслідок обстрілів Авдіївки Донецької області російськими військами вранці в середу, 12 жовтня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей", - написав Кириленко у Facebook.

++12:47++

Російські війська в середу вранці завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Кам'янському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого спалахнула пожежа, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Рятувальники приборкують полум’я. Потім енергетики спробують відновити обладнання", - написав Резніченко у Telegram. Він також закликав жителів області економити електроенергію скрізь, де тільки можливо.

++12:16++

Папа Римський Франциск закликав припинити насильство в Україні. "Моє серце, як і раніше, звернене до українського народу, особливо жителів тих місцевостей, які зазнають бомбардувань", - сказав понтифік, промовляючи на площі Святого Петра в Римі.

++11:40++

Зранку 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області, у результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська. Про це заявила компанія "Енергоатом" у Telegram. "Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. "Енергоатом" підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії", - зазначається у повідомленні.

++11:16++

Окупована російськими військами Запорізька АЕС знову відрізана від зовнішнього енергопостачання. Про це повідомив у Twitter генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з посиланням на інформацію від співробітників атомної станції. Згідно з інформацією, відключення від мережі трапилося вдруге за останні п’ять днів. АЕС підтримує свої функції за допомогою резервних дизельних генераторів. Гроссі закликав до негайного створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

++10:46++

За попередніми даними, є загиблі та поранені в Авдіївці Донецької області внаслідок обстрілу міста російськими військами, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "На Донецькому напрямку найбільше постраждала Авдіївка: зранку росіяни двічі обстріляли місто з "Градів", також зафіксовані танкові обстріли та повітряні вибухи. За попередньою інформацією, серед цивільних є загиблі та поранені - точну кількість жертв встановлюємо", - написав Кириленко у Telegram. За його словами, вночі російські війська вели вогонь на різних ділянках фронту від Мар'їнки до Соледару, проте внаслідок обстрілу інших населених пунктів, за попередніми даними, жертв немає.



++10:22++

Російські війська запустили уночі сім ракет С-300 по Запоріжжю та околицях, повідомив голова ОВА Олександр Старух у Telegram. За його словами, дві ракети влучили в один із районів обласного центру, проте серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли до передмістя. "Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Жертв, на щастя немає. Ще дві ракети впали в полі біля іншого села", - йдеться у повідомленні.

++10:50++

За даними британської розвідки, Росія застосовує безпілотні літальні апарати іранського виробництва щонайменше з серпня 2022 року, включаючи дрони Shahed-136. Про це йдеться у звіті, поширеному міністерством оборони Великобританії у Twitter. За цими даними, підтверджується використання цих БПЛА у масованій атаці на Україну 10 жовтня, про що також повідомляла українська сторона. За даними Генштабу ЗСУ, Росія спрямувала до України 86 дронів-камікадзе Shahed-136, з яких 60 відсотків знищили українські сили у повітрі. У британській розвідці стверджують водночас, що росіяни не мають можливостей для нанесення постійних ударів авіацією по території України, а іранські безпілотники не в змозі завдати значної шкоди. Іранські бойові дрони Shahed-136, за даними фахівців, повільні і літають на малих висотах, що спрощує їх виявлення за допомогою звичайних засобів ППО. Ці літальні апарати здатні нести лише невелику вибухівку, і вони навряд чи зможуть ефективно завдавати глибокі удари, для яких їх, імовірно, планували використати, зазначено в звіті.

Вибух на Кримському мосту: у РФ заявили про затримання восьми осіб

++09:55++

У ГУР МО прокоментували заяви ФСБ Росії щодо підриву Кримського мосту. “Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту”, - цитує "Суспільне" представника пресслужби ГУР МО Андрія Юсова.

++09:20++

Російська ФСБ заявила про затримання п'ятьох громадян РФ, трьох громадян України та Вірменії за підозрою в організації вибуху на Кримському мосту. Російська спецслужба вважає організатором вибуху Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) та його керівника Кирила Буданова.

++08:47++

Призначення генерала Сергія Суровікіна командувачем угрупованням російських військ в Україні не призведе до подальшого розвитку російських операцій у країні за сценарієм, що спостерігався в Сирії, оскільки розвиток бойових дій в Україні принципово відрізняється від сирійського, йдеться у новому зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW). Аналітики вважають, що це пов'язано з тим, що Росія не змогла здобути перевагу в повітрі й тому не мала можливості проводити в Україні масовані килимові бомбардування, подібні до тих, які сили РФ проводили в Сирії.

Резніков: IRIS-T і ще чотири HIMARS прибули в Україну

++08:20++

Про прибуття в Україну озброєння з Німеччини - системи протиповітряної оборони IRIS-T повідомив міністр оборони Олексій Резніков. "В Україні почалася нова ера ППО. IRIS-T із Німеччини вже тут. Американські Nasams наближаються. Це лише початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захищати небо над Україною, щоб урятувати наш народ", - написав він у Twitter. Резніков висловив подяку німецькій колезі Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) за її "партнерство та потужну відданість підтримці України".

++07:50++

До України прибули ще чотири системи HIMARS у рамках військової допомоги США, повідомив український міністр оборони Олексій Резніков у ніч на середу, 12 жовтня. "Чотири додаткові HIMARS від наших американських партнерів прибули!" - написав він у Twitter. Резніков подякував президенту США Джо Байдену, главі Пентагону Ллойду Остіну та американському народу. "Час HIMARS: хороший час для українців і поганий час для окупантів", зазначив він і додав, що це відмінні новини напередодні зустрічі Рамштайн-6.

++07:25++

Упродовж минулої доби російські війська здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. За цими даними, "противник завдав тринадцять авіаційних ударів та здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню", внаслідок чого постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж сорока населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також "ворог застосував чотирнадцять іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, дванадцять з цих БПЛА знищено", зазначається у повідомленні.

Українська авіація протягом доби завдала п'ятнадцять ударів. За даними генштабу, підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони російських військ.

++07:05++

Президент РФ Володимир Путін "прорахувався" при військовому вторгненні в Україну. Про це сказав президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CNN, уривки з якого були оприлюднені увечері у вівторок, 11 жовтня. Байден також зазначив, що він не вважає, що Путін наважиться застосувати в Україні тактичну ядерну зброю. "Не думаю, що він це зробить", - сказав президент США у відповідь на запитання про це.