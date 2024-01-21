ЗСУ підтвердили захоплення РФ села Крохмальне на Харківщині

Російські окупанти вдруге з початку повномасштабного вторгнення захопили село Крохмальне у Харківській області. Це підтвердили в Сухопутних військах ЗСУ.

Сухопутні війська Збройних сил України (ЗСУ) підтвердили в неділю, 21 січня, що російські окупанти захопили село Крохмальне у Куп'янському районі Харківської області.

"Крохмальне - це був населений пункт, де проживали 45 осіб до початку повномасштабної війни. Це п'ять будинків, мабуть. І ці п'ять будинки були зруйновані російським агресором. Наша основна мета - вберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають просуватися ворогу далі. Якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе", - сказав начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі інформаційного телемарафону.

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За його словами, це захоплення - "тимчасове явище", адже лінія фронту "щоденно змінюється". "Ми просто не повідомляємо про захоплення чи відбиття 100 чи 200 метрів", - сказав Фітьо.

Крохмальне росіяни окупували вдруге з початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ вже звільняли село в 2022 році під час харківського контрнаступу. "Зараз ці кількасот метрів, які вони тимчасово захопили, абсолютно ніякого значення не мають. Наші захисники перейшли на більш підготовлені рубежі, де їхні життя у безпеці", - запевнив Фітьо.

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