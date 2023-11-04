ЗСУ уразили виробника авіаносців для флоту РФ у Криму

Окупанти кажуть, що на територію суднобудівного заводу в Керчі впали уламки збитих ракет. "Крим. Реалії" зауважує, що там будують авіаносні кораблі для ВМФ РФ. ЗСУ підтвердили "успішне ураження, немов SCALPелем".

Вдень у суботу, 4 листопада, в анексованому Росією Криму лунала повітряна тривога.

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв запевнив, що "дим у районі Севастопольської бухти - це засоби маскування".

Своєю чергою так званий "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов повідомив, що "протиповітряна оборона відпрацювала" в районі суднобудівного заводу в Керчі, однак "частина уламків збитих ракет" впала на територію одного з сухих доків. За його словами, постраждалих немає.

Видання "Крим. Реалії" зауважує, що йдеться про завод "Залив" - один з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. "Завод відомий як будівельник військових фрегатів. З 2020 року розпочав будівництво авіаносних кораблів для військово-морського флоту РФ", - ідеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу "Крымский ветер", який посилається на очевидців, на території заводу могли влучити в малий ракетний корабель "Каракурт", що будується як носій крилатих ракет "Калібр".

ЗСУ: завдали успішних ударів

Ввечері yправління стратегічних комунікацій Збройних сил України (ЗСУ) підтвердило атаку.

"Завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об'єкти "уражено". Подробиці не уточнюються.

Олещук: Один плавзасіб міг піти слідом за "Москвою"

Тим часом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам тактичної авіації за "успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів Чорнморського флоту РФ - носій крилатих ракет "Калібр".

Він натякнув, чим завдали удару: "Молодці, немов SCALPелем пройшлись".

"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою", - написав Олещук у Telegram, але додав, що "поки чекаємо офіційного підтвердження результатів".

Він також подякував зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь.

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