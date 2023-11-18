ЗСУ отримали понад дві тисячі українських дронів - Федоров

Саме дрони завдають значних втрат армії РФ, наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він пообіцяв, що дрони системно передаватимуть Збройним силам і надалі.

В рамках проєкту "Армія дронів" на потреби Сил оборони України були передані понад дві тисячі безпілотників українського виробництва, повідомив у суботу, 18 листопада, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави. Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва", - написав він у Telegram.

Серед переданих дронів коптери, а також БпЛА літакового типу: "розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери", перелічив Федоров. "Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми", - зазначив віцепрем'єр.

Федоров наголосив, що саме дрони завдають колосальних втрат армії РФ і запевнив, що їх системно передаватимуть ЗСУ і надалі. "Лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Це мінус мільйони доларів у росіян", - написав він.

Нагадаємо, "Армія дронів" - це спільний проєкт міністерства оборони, міністерства цифрової трансформації, генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та платформи UNITED24. Комплексна програма проєкту передбачає закупівлю дронів за запитом військових, а також курс навчання пілотів.

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Україна збільшила виробництво дронів у сто разів

Цьогоріч уряд України інвестував 40 мільярдів гривень у виробництво українських безпілотників. У липні повідомлялося, що на озброєнні в ЗСУ перебуває понад 20 нових моделей дронів, які розробили українські виробники.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна за останній рік збільшила виробництво безпілотників у сто разів, розробкою дронів почали займатися 200 компаній.

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