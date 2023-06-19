ЗСУ обороняються на сході та наступають на півдні - зведення

Міноборони повідомляє про запеклі бої. Зеленський каже, що у росіян - лише втрати.

Сили оборони України у понеділок, 19 червня, провели 39 бойових зіткнень з російськими військами на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках східного фронту, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у вечірньому зведенні.

Там уточнюють, що відбиті всі російські атаки на Донбасі в районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди, Авдіївки, Оріхово-Василівки та Ямполівки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила: "Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої".

Просування на південь

Командування української армії підтверджує продовження наступу на південному фронті, зазначаючи, що російські війська ведуть оборонні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках.

"Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Зеленого Поля та Новодарівки Запорізької області", - зазначається у повідомленні.

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Зеленський: Втрачених позицій нема

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання ставки Верховного головнокомандувача повідомив, що українська армія просувається на частині напрямів, а на частині - захищається та протистоїть посиленим атакам. "У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них - тільки втрати", - заявив він.

Загалом, за інформацією генштабу ЗСУ, за минулу добу російська армія завдала 32 авіаційних ударів і здійснила близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню військових позицій та населених пунктів. Окрім того, під час чергового ракетно-авіаційного удару по Україні росіяни випустили чотири крилаті ракети "Калібр" і чотири іранські ударні дрони. Всі їх вдалося збити.

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