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ЗСУ нищать мости у Курській області - британська розвідка

Дмитро Шварц
14 вересня 2024 р.

Головне управління розвідки Міноборони Великобританії оприлюднило супутникові знімки, які підтверджують, що Збройні сили України знищують мости у Курській області, щоб порушити логістику противника.

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Знищений міст у Курській області, серпень 2024 року
Знищений міст у Курській області, серпень 2024 рокуФото: Ukraine's Air Force Commander Mykola Oleshchuk via REUTERS

Військова розвідка Великобританії оприлюднила супутникові знімки, які підтверджують, що Збройні сили України (ЗСУ) продовжують знищувати мости через річку Сейм у Курській області РФ, щоб порушити логістику противника.

"Україна й далі перешкоджає російській логістиці в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці міноборони Великобританії у соцмережі X у суботу, 14 вересня.

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Знищення мостів на Курщині

Ще на початку операції ЗСУ у Курській області екскомандувач Повітряних сил Микола Олещук виклав відео зі знищенням мосту, імовірно, у Курській області. 

16 серпня російські джерела повідомляли про знищення ЗСУ мосту через річку Сейм у селі Глушково Курської області РФ та про удари по іншому мосту через Сейм у сусідньому селі Званне. Зображення зруйнованих конструкцій мосту публікували російські Telegram-канали та провоєнні блогери.

Після цього Микола Олещук повідомив, що авіація Повітряних cил ЗСУ бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку, завдаючи ударів по російських опорних пунктах, скупченню техніки, а також логістичних центрах та шляхах постачання противника. Тоді ж він опублікував відео удару по мосту, не уточнюючи, де саме він розташований.

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