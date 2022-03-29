 ЗСУ не вірять у відмову РФ від задуму оточити Київ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2022

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Новини

ЗСУ не вірять у відмову РФ від задуму оточити Київ

Росія 35-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 30 березня.

Розбита російська військова техніка в Бучі

Розбита російська військова техніка в Бучі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину вівторка, 29 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями середи, 30 березня, з 00.00 (час київський).

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У міністерстві оборони України не вірять у запевнення російської сторони щодо деескалації ситуації на Київському напрямку. На цьому наголошується в останньому зведенні міноборони України, оприлюдненому на Facebook-сторінці відомства. Українські військові переконані, що нинішнє перегрупування російських сил не має нічого спільного з деескалацією. "Так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва", - наголошують в українському оборонному відомстві. Напередодні російська сторона запевняла, що вона прагне деескалації ситуації на Київському напрямку.

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Металургія України втратила третину потужностей через війну - "Метінвест"

Гендиректор найбільшого українського гірничо-металургійного холдингу "Метінвест" Юрій Риженков оцінює втрати металургії України від розпочатої Росією війни у 30-40 відсотків її довоєнних потужностей. Такі дані він озвучив в ефірі телеканалу "Україна24". "Маріупольські заводи - це понад третина сталевого виробництва України. Тобто Україна на сьогодні втратила приблизно 30-40 відсотків своїх металургійних потужностей", - сказав Риженков, цитує "Інтерфакс-Україна". 

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Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав "частиною інформаційної диверсії" повідомлення ЗМІ про ймовірне отруєння російського бізнесмена Романа Абрамовича. При цьому Пєсков наголосив, що Абрамович не є офіційним членом російської делегації на переговорах з Україною, а залучений "у забезпеченні певних контактів між російською та українською стороною".

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Ізюм після російського "звільнення" (29.03.2022)

 

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У Німеччині розслідують нанесення літери Z на авто біженців з України

Невідомі нанесли літери Z на автівки українських біженців у Німеччині. Поліція почала розслідування. Винуватцям загрожує штраф, або позбавлення волі до трьох років.  

Збитки України від війни перевищують трильйон доларів - прем'єр

За словами Дениса Шмигаля, прямі інфраструктурні збитки вже склали 120 мільярдів доларів, з військовою інфраструктурою - 270. Друга і третя частина втрат - падіння ВВП і збитки внаслідок його зменшення в перспективі.  

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Наслідки російських обстрілів у Чернігові, березень 2022 року

"Це початок гуманітарної катастрофи"

Як виживають жителі Чернігова в умовах блокаду з боку російських військ - у розповідях очевидців.  

Мережа супутників Starlink

Як Starlink допомагає українським військовим і цивільним

Супутники Маска забезпечують Україну стабільним інтернетом. Це допомагає військовим управляти дронами для боротьби з РФ.  