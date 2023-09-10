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ЗСУ на півдні просунулися на понад кілометр - Тарнавський

Анастасія Шепелева
10 вересня 2023 р.

Командувач угруповання військ "Таврія" повідомив про просування українських військових на понад кілометр на таврійському напрямку.

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Контрнаступ ЗСУ
Українські військові на німецькому GepardФото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Сили оборони України просунулися на таврійському напрямку на понад один кілометр, повідомив у неділю, 10 вересня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Йдемо вперед! Є просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад один кілометр. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1391 вогневе завдання", - розповів Тарнавський.

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Втрати РФ за добу - 226 військових

Крім того, за його словами, за останню добу втрати Росії склали 226 людей, з яких 72 загиблих, 149 поранених, п'ять полонених.

Також Збройні сили України знищили 27 одиниць військової техніки Росії. Серед них - три танки, дві броньові бойові машини, три артилерійські системи та міномети, дві ракетні системи залпового вогню, дев'ять дронів, п'ять одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки. "Також було знищено шість складів боєприпасів ворога", - зазначив Тарнавський.

На початку вересня він повідомив, що Силам оборони України вдалося прорвати першу лінію оборони російських військ на півдні. Командувач додав, що Росія передислокувала війська з інших напрямків, а також з території РФ, бо відчуває тиск.

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