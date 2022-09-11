ЗСУ на Харківщині просунулися до кордонів з Росією

Українські війська від початку вересня звільнили понад три тисячі квадратних кілометрів території країни, заявив головнокомандувач ЗСУ. В Росії підтверджують відступ на Харківщині.

Збройні сили України на Харківщиніпросуваються не лише у південному та східному напрямках, але й на північ, у бік державного кордону з Росією. "До виходу на державний кордон залишається 50 км", - повідомив у неділю, 11 вересня, у Facebook головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний.

Він зазначив, що розвитку успішного контрнаступу української армії на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ передувало захоплення потужних укріпрайонів російських військ. Генерал також підтвердив звільнення сіл Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка. Усього, за словами Залужного, від початку вересня вдалося деокупувати понад три тисячі квадратних кілометрів території України.

Пізніше цього дня міський голова міста Дергачі Харківської області В'ячеслав Задоренко повідомив, що ЗСУ також увійшли до селища Козача Лопань Харківської області, яке знаходиться приблизно за п'ять кілометрів від кордону України з РФ. "Козача Лопань під контролем ЗСУ", - повідомив він у Facebook. Декілька відео з українськими військовими у селищі оприлюднила в соцмережах Дергачівська міська рада. Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про звільнення Козачої Лопані наразі немає.

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У Росії визнали відступ

Як випливає з оприлюдненої 11 вересня міністерством оборони РФ карти, російські війська майже повністю пішли з території Харківської області, зберігши контроль над невеликою частиною регіону за річкою Оскол на кордоні з Луганською областю. Напередодні на аналогічній карті було вказано, що під контролем російських військ перебувають території на півночі та сході області, у тому числі міста Куп'янськ та Ізюм.

При цьому згідно з новою картою, ЗСУ вже перебувають на кордоні з РФ. Це підтверджує і інформація, яку озвучив на брифінгу представник російського міноборони Ігор Конашенков.

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