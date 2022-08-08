ЗСУ на Донбасі відбили спроби наступу на шістьох напрямках - генштаб

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 серпня.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 8 серпня (час київський).

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120 шведських інструкторів навчатимуть українських військових у Великобританії, повідомляє пресслужба уряду Швеції. З них максимум 60 перебуватимуть у Британії одночасно, що, як вважається, мало вплине на інші операції Збройних сил країни, зазначають там. Інструктори відправляться навчати українців у період з 12 серпня по 31 грудня 2022 року. Тренування українських бійців поділятиметься на кілька етапів навчання. Шведська частина занять розпочнеться "як тільки це стане практично можливим", йдеться на сайті уряду. Загалом очікується, що близько 10 тисяч громадян України будуть залучені до військових навчань.

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Іранське космічне агенство заперечує можливе використання Росією розвідувального супутника "Хайям" для шпигунства за Україною. Космічний апарат підпорядковується лише Тегерану і непридатний для військових цілей інших країн, йдеться у заяві агентства, опублікованій у неділю, 7 серпня.

Центр управління роботою супутника перебуватиме на території Ірану, і всі команди, пов'язані з його контролем та експлуатацією, з першого дня та одразу після запуску виконуватимуться іранськими фахівцями, зазначається далі. "Жодна інша країна не матиме доступу до цієї інформації. Чутки про застосування супутникових зображень у військових цілях іншої країни не відповідають дійсності", - наголосили в агентстві.

Росія 9 серпня запускає з космодрому "Байконур" іранський супутник "Хайям". Як стверджувала минулого тижня газета Washington Post, перед тим як передати контроль над апаратом Ірану, РФ спробує використати його на війні в Україні0

++08.05++

За неділю, 7 серпня росіяни вбили п'ять мирних жителів Донеччини: двох у Соледарі, та по одному в Бахмуті, Мар'їнці та Селидовому, стверджує голова обласної адміністрації Павло Кириленко. Ще 17 людей отримали поранення.

++07.55++

Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити обстріл Запорізької АЕСта дозволити доступ на станцію міжнародних інспекторів. "Будь-яка атака на атомну електростанцію - це самогубство", - заявив він на прес-конференції в Японії, де взяв участь у заходах з нагоди 77-ї річниці атомного бомбардування Хіросіми Сполученими Штатами.

Він додав: "Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх зусиллях щодо створення умов для стабілізації роботи об'єкта", зазначивши, що інспектори МАГАТЕ мають отримати доступ до станції, щоб "використати свою компетенцію".

++07.45++

Спільний координаційний центр із вивезення морем української сільгосппродукції, до якого входять представники України, Туреччини, Росії та ООН, видав ще двом судам із продовольством дозвіл на вихід із українських портів. Суховантаж МV SACURA з 11 тисяч тонн сої вирушить з порту Південного до Італії, а судно MV ARIZONA з 48,5 тисяч тонн кукурудзи вийде з Чорноморська до Туреччини.

++07.35++

На Дніпропетровщині російська армія вночі знову обстріляла Криворізький та Нікопольский райони, повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його районі росіяни обстріляли з реактивнихз систем "Ураган" і ствольної артилерії Зеленодольську громаду, потерпілих немає. У Нікопольському районі під обстріл потраипли чотири села: в Марганецькій громаді та Червоногригорівській громаді "У селі Кам'янське знищено два приміщення аграрної компанії, пошкоджено чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі пошкоджено дев'ять житлових будинків. Попередньо без втрат", - пише Вілкул.

++07.25++

Російські війська наступали на шістьох напрямках на Донеччині, втім безуспішно, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Так, росіяни вели наступальний бій в районі Верхньокам’янського, де зазнали втрат та відійшли. Також вони безуспішно вели наступ у напрямках Пісків, Невельського, Авдіївки, Мар’їнки та Шевченко. Безуспішні спроби штурму зафіксовані неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, зазначається у зведенні.

Під вогнем російської авіації опинилися райони Харківщини неподалік Гусарівки та Верхнього Салтова, а на Донеччині - Залимана, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Бахмут, Яковлівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Красногорівк, Мар’їнк, Юр’ївка. На Херсонщині авіація била неподалік Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки

Крім того, армія РФ із танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляла населенні пункти Харківщини, Донеччини, Запоріжчини, а також райони вздовж лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку. У Генштабі повідомили про знешкодження розвідувальних груп РФ в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка, Донеччина.