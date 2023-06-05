ЗСУ могли просунутися на Донеччині та Запоріжжі - ISW

Збройні сили України (ЗСУ) провели локальні наземні атаки та, можливо, досягли обмежених тактичних успіхів на заході Донецької та сході Запорізької областей. Про це йдеться у щоденному огляді Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в понеділок, 5 червня.

Як пишуть американські аналітики, геолокаційні кадри від 4 червня свідчать, що українські війська здійснили обмежене просування на північний схід від Рівнополя на Донеччині.

Тим часом російські "військові блогери" повідомляють, що ЗСУ атакували в напрямку Приютного (Запорізька область) і Макарівки (Донецька) та захопили Новодарівку (Запоріжжя) і Нескучне (Донеччина). "Деякі російські блогери стверджують, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони і просунулися до трьох кілометрів у цьому напрямку", - йдеться в огляді ISW . Власних підтверджень цієї інформації аналітики не мають.

Росіяни здебільшого стверджують, що українські локальні контратаки були розвідувально-ударними операціями.

Міноборони РФ заявляє про "масштабний наступ" ЗСУ

5 червня міністерство оборони РФ заявило про початок "великомасштабного наступу" ЗСУ "на п'яти ділянках фронту на південно-донецькому напрямку", але він нібито "успіху не мав".

Водночас у ЗСУ застерегли, що Росія активізує свої інформаційно-психологічні операції щодо контрнаступу України, його напрямків і втрат українського війська. "Навіть якщо контрнаступу і немає", - написало управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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