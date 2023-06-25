Лондон: ЗСУ досягають тактичного успіху на основних напрямах

Українські війська проводять наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході й досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу, кажуть в британській розвідці.

Останніми днями українські війська перегрупувалися та знову проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України, де досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу. Про це в неділю, 25 червня, повідомляє міністерство оборони Великобританії з посиланням на щоденний звіт своєї військової розвідки.

Для прориву ретельно підготовленої оборони російських окупантів Збройні сили України (ЗСУ) використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу, зазначається в звіті.

Водночас росіяни доклали значних зусиль для підготовки наступальних дій під Кремінною в Луганській області та досягли певних успіхів. Утім ЗСУ запобігли їхньому прориву, йдеться далі.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно: Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. За її словами, на всіх них є просування вперед.

На півдні на всіх напрямках тривають важкі бої, додала Маляр. "Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки", - сказала вона.

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