ЗСУ: Біля окупованого Генічеська знищено склад боєприпасів

Українські захисники знищили склад боєприпасів росіян біля Генічеська, розповіли в Повітряних силах ЗСУ. Чим більше таких ударів буде по тилу ворога, тим менше він буде завдати ударів з артилерії, наголошують в ПС.

Сили оборони України знищили склад боєприпасів військ РФ у селі Рикове біля тимчасово окупованого Генічеська на Херсонщині. Цю інформацію повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Гарна робота, хлопці! Більше вогню!", - написав він у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відео з вибухами.

Фото, як стверджується, з місця події опублікував у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. На них видно густий дим і пожежу.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив роботу сил оборони України по російському складу біля Генічеська.

"Ви вже, мабуть, бачили роботу у селі Партизани (Рикове - Ред.), палаючі склади боєприпасів (…) Менше боєприпасів, більше вогню, більше детонацій ворожих складів , менше цього полетить по наших захисниках", - сказав він в ефірі національного телемарафону у неділю, 18 червня.

За його словами, чим більше таких ударів буде по тилу ворога, тим менше він буде завдати ударів з артилерії.

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