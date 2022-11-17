Удар РФ по Вільнянську: рятувальники виявили сімох загиблих

267-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 17 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 17 листопада (час київський).

++18:15++

Рятувальники вилучили тіла сімох загиблих з-під завалів чотирьохквартирного будинку у Вільнянську Запорізької області, в який вранці 17 листопада влучила російська ракета. Про це у Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Раніше в ДСНС повідомляли, що під завалами, ймовірно, знаходяться ще люди, адже у будинку проживало чотири родини - це щонайменше вісім осіб.

++18:02++

Українських експертів допустили на місці вибуху у Пшеводуві, спричиненого падінням ракети, повідомив представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох у своєму Twitter.

Він вкотре наголосив, що "Україна не винна в тому, що захищається від Росії і бореться з російськими ракетами".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин вибуху на сході Польщі.

++17:34++

Фінляндія надішле Україні десятий і найбільший від початку війни пакет військової допомоги - на понад 55 мільйонів євро, повідомляє міністерство оборони країни. З міркувань безпеки його наповнення і строки доставки не розголошуються.

Загальна вартість оборонної підтримки України Фінляндією наразі становить понад 160 мільйонів євро.

++17:20++

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вирок суду щодо обвинувачених у катастрофі малайзійського "Боїнга" MH17, що влітку 2014 року був збитий у небі над Донбасом, підкресливши, що на лаві підсудних мають опинитися і замовники цього злочину.



"Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим", - написав Зеленський у Twitter.

++16:40++

Кількість поранених унаслідок вранішнього ракетного удару РФ по Дніпру зросла до 23. "Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах", - зазначив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram. За його словами, 15 поранених були госпіталізовані, одна постраждала - в тяжкому стані.

++16:24++

Суд у Нідерландах визнав винними у катастрофі малайзійського "Боїнга" MH17, що влітку 2014 року був збитий у небі над Донбасом, трьох обвинувачених. Це колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Похмурий) та громадянин України Леонід Харченко (Крот). Ще один підозрюваний - полковник Олег Пулатов (Гюрза) – був визнаний невинуватим.

Гіркін на момент катастрофи "Боїнга" обіймав найголовнішу військову посаду у структурах сепаратистів, яких підтримували з Росії. Дубинський був тоді його заступником, Пулатов був заступником Дубинського, а Харченко підпорядковувався Пулатову.

++15:53++

Після останніх російських ракетних ударів в середньому 40 відсотків споживачів знаходяться без електропостачання. Скоротити обсяг відключень наразі неможливо через значні пошкодження інфраструктури. Про це у ефірі національного марафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, ситуація хоч і контрольована, але дуже складна. В деяких регіонах це може призвести не до планових відключень електроенергії, а до "планових включень" – на дві-три години.

"Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а, на жаль, в деяких, навіть багатьох, - про планові включення електроенергії. І, на жаль, кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення, - дві-три години максимум", - сказав Сахарук.

За його словами, такі обмеження триватимуть доти, доки не почнуться масштабні відновлювальні роботи – ремонт та установка обладнання. Наразі ж енергетики частково здійснили технічні перемикання, проводиться розбір завалів та зруйнованого обладнання. В деяких випадках перед початком таких робіт потрібно провести ще і розмінування території, зазначив Сахарук.

++15:20++

Суд залишив сквотерів у будинку засновника "Яндекса" в Амстердамі

Суд у Нідерландах не став виселяти сквотерів, які самовільно заселилися в Амстердамі в будинок засновника російської компанії "Яндекс", мільярдера Аркадія Воложа.

Фото: imago/A. Belitsky

За нідерландськими законами, нерухомість не повинна стояти порожньою понад пів року. Таких заходів у країні вжили через дефіцит житла. Адвокат Воложа пояснював, що в будівлі триває ремонт, і це дає змогу залишити її без мешканців на тривалий час. Сквотери наполягали, що Волож після ремонту збирається здавати в будинку квартири. Адвокат заперечив, що його клієнт, навпаки, має намір періодично жити в Амстердамі зі своєю сім'єю.

Суд відхилив позов Воложа, вказавши, що той перебуває під санкціями Європейського Союзу за співпрацю з російською владою, яка розв'язала війну проти України, і не має права приїжджати до Нідерландів або отримувати прибуток від оренди. Крім того, після ремонту вартість будинку, а отже і статки його власника, зростуть, що теж забороняється санкціями.

++15:01++

Судовий процес у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" MH17, що влітку 2014 року був збитий у небі над Донбасом, добігає кінця: у суді Гааги зачитують вирок чотирьом обвинуваченим.

Читайте також: Вирок у справі MH17: найважливіше про судовий процес

++14:33++

Україна долучиться до розслідування вибуху в Польщі - Зеленський

Українські фахівці візьмуть участь у розслідуванні обставин вибуху на сході Польщі, який стався 15 листопада та забрав життя двох осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеовключення на форумі Bloomberg New Economy Forum у Сингапурі.

Володимир Зеленський Фото: Ukraine Presidency/IMAGO

"Найголовніше, щоб пройшло слідство. Вчора ми наполягали, щоб нас долучили до спільної міжнародної слідчої комісії. І вже пізно ввечері ми отримали підтвердження. Авжеж, з самого ранку наші професійні люди поїдуть на місце і долучаться до цієї професійної спільноти", - наголосив Зеленський.

++14:09++

Голова правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що вранці Росія масовано обстріляла газовидобувну інфраструктуру акціонерного товариства "Укргазвидобування" на сході України.

"Декілька об'єктів зруйновано, декілька зазнали пошкоджень. Спеціалісти "Укргазвидобування" оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки", - написав він у Facebook.

++13:38++

"Укрзалізниця" відкрила продаж символічних квитків на "перший рейс до Севастополя".

"Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту "Квитки до перемоги", який Укрзалізниця запустила разом з платформою United24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п'ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу“, - повідомили в компанії.

Кошти від продажу благодійних квитків підуть на закупівлю автівок, які допоможуть сполучити населені пункти на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами. "Скористатись цими квитками можна буде одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, ми надішлемо благодійникам лист із інформацією про всі деталі стосовно обраного рейсу. Рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях», - йдеться повідомленні "Укрзалізниці" в Facebook.

"Потяг до перемоги" на честь окупованих регіонів України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++13:10++

Новий масований удар по Україні: Росія випустила 16 крилатих ракет і п'ять дронів

Під час ранкового масованого удару по Україні Росія випустила 16 крилатих ракет і п'ять безпілотників, повідомив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Тим часом Київська міська військова адміністрація повідомляє, що лише над столицею сьогодні збили чотири російські крилаті ракети та п'ять дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed.

++12:50++

Уряд Німеччини фінансово підтримає доставку пшениці, яку Україна пожертвує Ефіопії. Берлін профінансує транспортні витрати на 14 мільйонів доларів, розповів міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір (Cem Özdemir) газетам медіагрупи Funke. Переданого зерна 1,6 мільйона жителів країни вистачить на місяць.

"Україна демонструє, що навіть у найважчі часи бере на себе відповідальність за людей, які голодують в ​​світі", - сказав він. 25 тисяч тонн пшениці мають бути доставлені з порту Одеси до Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй.

++12:21++

Литовці купили морський дрон для ЗСУ

Литовці купили морський дрон для України та дали йому промовисту назву.

На нього назбирали 250 тисяч доларів. Зараз у Литві триває збір коштів на ще один морський безпілотник для Збройних сил України (ЗСУ).

"Наші найкращі побажання миру - російському Чорноморському флоту", - написав у Twittеr литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав пожертви на безпілотник Bayraktar для ЗСУ.

++11:57++

За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у Дніпрі РФ завдала ракетного удару по "Південному машинобудівному заводу".

++11:34++

Канада надасть Україні ще 34 мільйони доларів військової допомоги

Канада надасть Україні військову допомогу ще на 34 мільйони канадських доларів (24,5 мільйона євро), повідомила міністерка оборони країни Аніта Ананд за результатами зустрічі контактної групи з оборонної допомоги Україні, відомої як "формат Рамштайн", що пройшла 16 листопада.

З цієї суми близько п'яти мільйонів виділять на продовження надання Збройним силам України (ЗСУ) супутникових зображень, понад 18 мільйонів - на додаткові камери високої роздільної здатності для безпілотників, до 10 мільйонів - на додаткове зимове спорядження: обігрівачі, ковдри, спальні мішки.

Раніше Канада виділила понад 17 мільйонів доларів на супутникові знімки для ЗСУ, надала 62 камери для дронів та підписала контракти на постачання 500 тисяч одиниць зимового спорядження. Нова допомога, оголошена міністеркою, доповнить допомогу на 500 мільйонів доларів, яку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував 14 листопада. З лютого Канада виділила понад мільярд доларів на військову підтримку України.

Крім того, Канада продовжить свою тренувальну місію для українських військових у Великобританії до кінця 2023 року.

++11:15++

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки вже 14 поранених. Всі вони госпіталізовані, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:12++

Відбій повітряної тривоги завершився у всіх областях України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський опублікував відео очевидців ракетного удару по Дніпру.

++10:54++

Під удар РФ потрапила Харківщина: є постраждалі

Під ракетний удар РФ потрапила критична інфраструктура Ізюмського району Харківщини.

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, постраждали троє працівників. Їх госпіталізували.

++10:36++

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо перевірки виконання санкцій проти видання "Страна".

У петиції, яку підписали понад 25 тисяч громадян, ідеться, що не всі інтернет-провайдери забезпечують блокування ресурсу, редакція видання створила новий Youtube-канал для обходу заборон, а її журналістів акредитували до державного престуру в деокуповану Балаклію на Харківщині.

Зеленський відповів 16 листопада, що до "Страни" двічі застосовувались санкції. Оскільки забезпечувати виконання рішень Ради національної безпеки та оборони України, згідно з законодавством, має її секретар, президент переадресував петицію Олексію Данілову.

++10:22++

Внаслідок обстрілів Росією території України 16 листопада загинули четверо цивільних у Запорізькій області. "Зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали три родини, всього близько 10 людей. Зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів. Підтверджено четверо загиблих", - повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

13 цивільних дістали поранення внаслідок вчорашніх обстрілів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.

++10:15++

За останню годину в районі Києва повітряні сили збили дві російські крилаті ракети, а також один ударний дрон іранського виробництва Shahed над Київським водосховищем, повідомляє міська військова адміністрація.

++10:02++

У Дніпрі внаслідок удару РФ п'ятеро поранених

Внаслідок удару РФ по Дніпру є п'ятеро поранених, серед яких 15-річна дівчина. Всі вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

"Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++09:45++

"Зернову угоду" продовжили на чотири місяці

"Зернову угоду", дія якої мала завершитись 19 листопада, продовжили ще на 120 днів. Як повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, рішення щойно ухвалили в Стамбулі. Гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об'єднаних Націй та Туреччина.

З початку роботи "зернових коридорів" у липні Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн аграрної продукції до 38 країн світу. Україна вважає, що цього недостатньо, тому звернулася до ООН і Туреччини з пропозицією продовжити ініціативу щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаїв.

++09:34++

Вночі російська армія нанесла ракетний удар по одному з населених пунктів на Вільнянщині Запорізької області. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема, зруйнований двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє з них загинули. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++09:20++

РФ завдала удару по Дніпру та Одещині

Росія завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Максим Марченко. Деталей він не наводить.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко пише, що в Дніпрі є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. За попередньою інформацією, внаслідок удару є один постраждалий.

++09:09++

На Київщині працює протиповітряна оборона (ППО). "Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО", - написав у соціальних мережах голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

++09:03++

Республіканці отримали більшість у Палаті представників США

Республіканська партія забезпечила собі контроль над Палатою представників США за результатами проміжних виборів до Конгресу 8 листопада. За прогнозами американський ЗМІ, вона набрала мінімально необхідну для цього більшість - 218 місць з 435.

Члени Палати представників США біля Капітолія у Вашингтоні Фото: Leah Millis/REUTERS

Перемога Республіканської партії покладе край другому терміну перебування демократки Ненсі Пелосі на посаді спікерки нижньої палати Конгресу. Новим спікером, як очікується, може стати лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті.

Президент США Джо Байден привітав Маккарті з отриманням його партією більшості в Палаті представників, заявивши, що "готовий працювати з республіканцями над досягненням результатів на благо" простих американців.

Читайте також: Зеленський про заяви республіканців у США щодо України: Тривожний сигнал

++08:45++

По всій Україні оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога оголошена по всі території України.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про щонайменше чотири російські ракети в повітрі. За даними "Суспільного", звуки вибухів пролунали в Дніпрі. Офіційної інформації про те, чи була це робота протиповітряної оборони, чи є влучання, поки немає.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав громадян не ігнорувати повітряну тривогу. Водночас він зазначив: "Ворог думає, що ударами по енергетиці послабить нашу оборону і зможе вдарити в спину. Це наївна тактика боягузливих невдах, до якої ми готові. Україна вже витримала надскладні удари ворога, які не мали тих результатів, на які ці російські боягузи розраховували. Ми продовжуємо рух вперед. У них нічого не вийде. Ми їх розчавимо".

++08:37++

Байден про слова Зеленського щодо ракети в Польщі: Це не доказ

Джо Байден Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Після повернення президента США Джо Байдена з Балі, де він брав участь у саміті Великої двадцятки, журналісти запитали його про заяву президента України Володимира Зеленського, що ракети, які впали на території Польщі, не були українськими. "Це не доказ", - таким коментарем обмежився Байден, повідомляє Reuters.

Напередодні Зеленський заявив: "Так, ми не можемо виключати, що на швидкості якийсь уламок полетів. Та для цього є слідство. Але головне: діаметр - 20 метрів, глибина - 5 метрів. Може бути уламок чи ні? У мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета, довіряючи доповіді військових", - сказав президент.

Читайте докладніше: Байден про заяву Зеленського щодо ракети у Польщі: Це не є доказом

++08:29++

У Росії розпочалася неприхована реклама примусового всиновлення російськими сім'ями українських дітей, вивезених з окупованих територій, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у новому зведенні. За даними аналітиків, у РФ поширюють "документальний серіал", у якому демонструють кілька прикладів такого всиновлення, а також стверджують, що цього року російська влада нібито вивезла з Донбасу понад 150 тисяч дітей.

++08:08++

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії. Рішення підтримали 64 делегати, проти проголосували 39, 16 утрималися. Організація пояснила це тим, що РФ не може "виконувати зобов'язання відповідно до статуту МПК".

Фото: Martin Schroeder/picture alliance

З таким же формулюванням комітет призупинив членство Білорусі. Рішення підтримали 54 делегати, 45 виступили проти, 18 утрималися.

Нагадаємо, що незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в тому числі з використанням території Білорусі, Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російську та білоруську збірні від участі в зимових Паралімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

++07:51++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем'єр-міністрами Великобританії Ріші Сунаком і Канади Джастіном Трюдо ввечері 16 листопада. "Поінформував про чергову хвилю російського ракетного терору. Закликав посилити допомогу Україні у створенні ракетного щита. Подякував за вагому підтримку нашої держави з боку Великої Британії та Канади у протидії російській агресії", - написав він у соціальних мережах.

У традиційному відеозверненні за підсумком доби Зеленський розповів про переговори з віцепрезиденткою Світового банку в справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде, яка приїхала до Києва з візитом 16 листопада. "Обговорили проєкти з відновлення нашої інфраструктури та соціальних об'єктів, роботу Фонду відбудови нашої країни. Загальний обсяг проєктів, про які йшлося сьогодні, - мільярди доларів. Це те, що треба відбудовувати вже зараз, щоб гарантувати нормальне життя людям", - сказав він.

Читайте також: Відбудова України: хто надасть і куди підуть мільярди

++07:33++

За 16 листопада Росія завдала чотирьох авіаційних і шести ракетних ударів по території України, а також здійснила понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Зокрема, ракетного удару зазнали об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя. Про це повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Українські військові відбили за добу атаки в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам'янське, Соледар, Невельське, Мар'їнка і Первомайське на Донеччині. Серед іншого, ЗСУ завдали вчора ударів по двох позиціях російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК), а 15 листопада знищили російський ЗРК С-300 та дві РСЗВ "Град".

"У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об'єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв'язку. Російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого знищення", - йдеться у повідомленні генштабу.

++07:20++

Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі зменшене до семи кораблів через роздування штормової погоди, повідомляє в щоденному зведенні оперативне командування "Південь" Збройних сил України. Серед цих кораблів є один підводний ракетоносій. "Тобто в першому споряджені чотири "Калібри", - йдеться в звіті. При цьому в командуванні попереджають, що вихід додаткових одиниць на позиції нанесення ударів - цілком імовірний.