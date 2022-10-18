Кількість жертв удару по будинку в Києві зросла до п'яти

237-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 18 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 18 жовтня (час київський).

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У Києві вранішніми обстрілами пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури.

У багатьох будинках на лівому березі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання.

Мер міста Віталій Кличко просить киян максимально економити електроенергію: не вмикати потужні електроприлади - кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо.

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З-під завалів атакованого будинку в Києві дістали тіло п'ятої жертви

З-під завалів будинку в центрі Києва, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Таким чином, кількість жертв зросла до п'яти. "Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття", - написав Кличко у Telegram.

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З 10 жовтня ударами РФ в Україні зруйновані 30 відсотків електростанцій. Про це повідомив президент України Володимир зеленський у Twitter.

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На розгляд президента України Володимира Зеленського направлять петицію про повну заборону громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, оскільки вона набрала 25 тисяч голосів.

"Просимо Вас заборонити громадянам РФ здійснювати на території України будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру, та культури загалом. Заборонити трансляцію будь-якого телевізійного та кіноконтенту (фільмів, серіалів, документальних фільмів) у ефірах українських телеканалів за участі громадян РФ або створеного на території РФ. Обмежити поширення, розповсюдження, продаж продуктів російської культури (літературних творів, вистав, художніх робіт тощо) на території України", - йдеться в петиції.

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Масований удар РФ: постраждали два підприємства "ДТЕК Енерго", є загиблий

Внаслідок вранішніх масованих ударів повторно постраждали два енергетичні підприємства компанії "ДТЕК Енерго".

За попередньою інформацією, сім людей зазнали поранень. Один поранений помер в автомобілі швидкої допомоги від отриманих важких травм.

Серйозних пошкоджень зазнало енергетичне обладнання, повідомили в компанії.

Читайте також: Окупанти викрали ще двох працівників Запорізької АЕС

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Удар по Житомиру: Місто без світла і води, є поранені

Після удару по Житомиру місто залишилося без світла та води, повідомив мер Сергій Сухомлин.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є двоє поранених.

"Електропостачання в лікарнях Житомира відновлено. Світло поступово з'являється у різних районах міста. Станції першого та другого підйомів водоканалу вже теж працюють. Воду поки що зможемо подати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів. Відновлювальні роботи тривають", - написав він у Facebook.

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ЄС розглядає можливість оплати Starlink для України

Європейський Союз обговорює можливість фінансування інтернет-послуг супутникової системи Starlink для України, повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю Politico.

Ілон Маск Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP/Getty Images

За його словами, ця тема стала предметом дискусії на зустрічі 27 міністрів закордонних справ Євросоюзу 17 жовтня. Її підняв верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. "Деякі країни також приєдналися", - сказав міністр, не уточнивши, про які саме держави йдеться.

Таку ж можливість розглядають і в міністерстві оборони США. Хоча Ілон Маск заявив 17 жовтня, що SpaceX відкликала своє прохання до Пентагону перебрати на себе витрати, там не впевнені, що йому можна довіряти, тому шукають альтернативні способи зберегти роботу Starlink в Україні.

Читайте докладніше: ЄС розглядає можливість платити Маску за Starlink для України

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Державна дума РФ розгляне сьогодні на засіданні поправки, схвалені комітетом з оборони, які дозволяють мобілізувати на війну в Україні громадян з не знятими чи непогашеними судимостями за важкі злочини. Мобілізувати судимих ​​за тяжкі злочини в Росії забороняється з 1997 року, коли був ухвалений закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в РФ". Авторами нової ініціативи стали голова комітету, який був заступником міністра оборони Сергія Шойгу Андрій Картаполов і його перший заступник Андрій Красов.

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Вночі російська армія атакувала Миколаївщину дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. П'ять з них збили, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Після нічного масованого ракетного обстрілу Миколаєва зенітно-ракетними системи С-300 місто залишилося без світла, але вранці електропостачання відновили.

Нічним ударом по території Ольшанської громади пошкодили критичну інфраструктуру. Постраждалих немає.

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Окупанти викрали ще двох працівників Запорізької АЕС

Ще двох працівників Запорізької атомної електростанції викрали окупанти. Як повідомляє національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", 17 жовтня затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку. Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо.

"Звертаємось до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі та усієї світової спільноти докласти усіх зусиль та задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов'язків", - ідеться у повідомленні компанії.

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США пообіцяли Ірану санкції за постачання безпілотників РФ

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що є "всебічні докази" застосування Росією іранської зброї проти цивільних цілей в Україні.

Поліцейські збирають іранський дрон у Києві 17 жовтня Фото: Vadim Sarakhan/REUTERS

США продовжать "енергійно" імплементувати санкції щодо російсько-іранської торгівлі озброєннями, сказала вона на брифінгу ввечері 17 жовтня.

У свою чергу в Державному департаменті США наголосили, що Іран порушує резолюцію Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, постачаючи безпілотники Росії.

В американському зовнішньополітичному відомстві попередили, що технології, які використовуються під час виробництва іранських дронів, можуть потрапити під санкції США.

Читайте детальніше: США пообіцяли Ірану санкції за постачання безпілотників Росії

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Вночі російська армія атакувала Запоріжжя. Внаслідок авіаційного удару з дрона іранського виробництва Shahed виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, постраждалих немає.

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Київ знову під ударом: є влучання на лівому березі

Вибух на Лівому березі в Києві, про який першим офіційно повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, пролунав у Деснянському районі. "Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - написав у соцмережах мер міста Віталій Кличко.

Вибухи також лунали у Броварах Київської області. Як повідомив мер міста Ігор Сапожко, це була робота протиповітряної оборони.

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Київ знову потрапив під удар. "Попередньо три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста", - повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

По всій Україні оголошена повітряна тривога. Відомо про влучання в Житомирі, Харкові, Дніпрі.

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Під удар РФ потрапили Харків, Дніпро, Житомир

Під час оголошеної по всій території України повітряної тривоги під удар потрапили не тільки Дніпро та Харків, але й Житомир. "Попередньо, два прильоти в об'єкт енергозабезпечення", - написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

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По всій території України оголошена повітряна тривога.

Під удар потрапило Дніпро. "Два прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює Державна служба з надзвичайних ситуацій", - повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Також під ударом опинився Харків. "У місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств міста", - повідомив мер Ігор Терехов.

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Міністр оборони Олексій Резніков подякував ввечері 17 жовтня у Twitter Італії "за надання нового пакета військової допомоги Україні, який допоможе значно підвищити обороноздатність". Що саме до нього увійшло, міністр не уточнив.

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Російські війська обстріляли вночі Миколаїв ракетами С-300.

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, одна з них влучила у двоповерховий будинок. Під завалами виявили тіло чоловіка. Рятувально-пошукові роботи продовжуються.

Крім того, ударом знищений квітковий ринок у місті. Там ніхто не постраждав.

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За минулу добу Збройні сили України відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Берестове на Харківщині та Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське, Мар'їнка на Донеччині. Як повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб ЗСУ, Росія не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби армія РФ завдала 10 ракетних і 58 авіаційних ударів, здійснила до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, росіяни задіяли 43 безпілотники іранського виробництва Shahed-136, 38 з яких збили українські військові. Внаслідок обстрілів постраждали понад 35 населених пунктів України.

Українська авіація протягом минулої доби вразила 18 районів зосередження озброєння та військової техніки РФ, опорний пункт і три позиції зенітних ракетних комплексів. Протиповітряна оборона збила три крилаті ракети. Ракетні війська та артилерія вразили російський пункт управління, район зосередження сили та техніки, два об'єкти протиповітряної оборони та артилерії, а також склад боєприпасів.

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У Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи, повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у соцмережах близько сьомої ранку. Ніяких подробиць поки офіційно не розголошували.