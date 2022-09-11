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Американська режисерка Лора Пойтрас
Американська режисерка Лора ПойтрасФото: Domenico Stinellis/AP Photo/picture alliance
КультураСвіт

"Золотого лева" отримав фільм "Вся краса та кровопролиття"

Олександра Іванова | Максим Сидоржевський
18 хв. тому

За головний приз 79-го Венеційського кінофестивалю боролися 23 картини. Тріумфувала стрічка "Вся краса та кровопролиття" американської режисерки Лори Пойтрас.

https://www.dw.com/uk/zolotogo-leva-u-venecii-otrimav-film-vsa-krasa-ta-krovoprolitta/a-63082302

Американська режисерка Лора Пойтрас, яка зняла фільм "Вся краса та кровопролиття", стала володаркою "Золотого лева" - головної нагороди Венеційського кінофестивалю, повідомили у Twitter фестивалю увечері у суботу, 10 вересня. За цей приз боролися 23 картини. Церемонія нагородження 79-го Венеційського міжнародного кінофестивалю відбулася на острові Лідо у Венеції.

У документальній стрічці "Вся краса та кровопролиття" розповідається про фотографку Нен Голдін, яка боролася з фармацевтичною компанією, відповідальною за опіоїдну епідемію.

"Срібного лева" отримав італієць Лука Гуаданьїно, який представив картину "Цілком і повністю".

Гран-прі фестивалю дістався фільму "Святий Омер" французької режисерки Еліс Діоп, яка також стала володаркою нагороди фестивалю "Лев майбутнього".

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Найкращим актором та володарем "Кубка Вольпі" журі визнало ірландця Коліна Фаррелла за роль у фільмі "Банші Інішеріна" режисера Мартіна Макдонаха, а "Кубок Вольпі" за найкращу жіночу роль дістався австралійці Кейт Бланшетт - за роль у картині "Тар" Тодда Філда.

Приз за найкращий сценарій на Венеціанському кінофестивалі отримав британо-ірландський сценарист Мартін Макдонах за фільм "Банші Інішеріна", а спецприз журі отримав іранський режисер Джафар Панахі за кінострічку "Жодних ведмедів".

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Премію імені Марчелло Мастроянні за найкращий дебют журі присудило канадській актрисі Тейлор Рассел за фільм "Цілком і повністю" Луки Гуаданьїно.

79-й Венеційський міжнародний кінофестиваль тривав з 31 серпня до 10 вересня 2022 року. 2 березня організатори повідомили про намір у зв'язку з війною Росії проти України заборонити участь офіційних російських делегацій у всіх заходах кінофестивалю. При цьому було дозволено взяти участь незалежним кінематографістам із Росії. Раніше аналогічне рішення ухвалили і організатори Каннського кінофестивалю.

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