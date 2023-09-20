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СуспільствоУкраїна

Знущання у військкоматі Самбора: затримали двох працівників

Роман Губа
20 вересня 2023 р.

Працівників ТЦК на Львівщині, які тиждень утримували, били та морили голодом чоловіка, затримали.

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Людина в кайданках. Руки в наручниках. Затримання. Суд.
Двох працівників районного військкомату Львівської області затримали за знущання над цивільним (фото символічне).Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало заступника начальника та військовослужбовця-водія одного з відділів територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше - військкомат) у Самборі Львівської області за утримання чоловіка та знущання з нього.

"Фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня. Вони морили його голодом, били та знущалися, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК)", - пише ДБР у середу, 20 вересня.

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Низка відео з'явилися в інтернеті 19 вересня: на одному з них чоловік у цивільному каже, що він з Харкова та шостий день утримується в приміщенні ТЦК, на іншому чоловік у військовій формі, лаючись, погрожує йому зброєю "закопати, що ніхто не знайде і шукати не буде" та завдає ударів по тілу й обличчю, тоді як інші двоє чоловіків у формі, яких видно на записі, не втручаються в ситуацію.

Невдовзі після появи відео у мережі обласний ТЦК Львівщини повідомив у Facebook про проведення службової перевірки та відсторонення військових "до з'ясування всіх обставин".

У ДБР повідомили, що продовжують розслідування в межах відкритого кримінального провадження.

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