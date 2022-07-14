"Знову ракетний терор": РФ з Білорусі атакувала Чернігівщину та Київщину

Росія зранку четверга, 28 липня, з території Білорусі атакувала Гончарівську громаду Чернігівської області. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус. Згодом він уточнив, що по області зафіксували понад 10 ракетних влучень, однак про місця атак не повідомив з міркувань безпеки.

Водночас в Оперативному командуванні "Північ" повідомили, що ракети впали в лісовий масив. Там підтвердили запуск понад 20 ракет з території Білорусі.

Інформації щодо жертв та руйнувань поки немає. Водночас Чаус запевнив, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована.

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Удари по Київщині та Харківщині

Росія також зранку обстріляла Київщину. "Сьогодні зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району. Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби", - повідомив у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Також у ніч на 28 липня російські війська завдали ракетних ударів по Немишлянському, Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Про обстріл Чугуєва, що на Харківщині, та пошкодження цивільної інфрастурктури повідомила і міська голова Галина Мінаєва. За попередніми даними, жертв немає.

"Ракетний терор"

Президент України Володимир Зеленський назвав вранішні атаки "ракетним терором". "Неспокійний ранок. Знову - ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна - самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - написав український лідер.