Зниження мобілізаційного віку: чи воюватимуть 18-річні?

На тлі дискусії про можливе зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, українські підлітки намагаються до повноліття виїхати за кордон, убезпечуючи себе від призову до армії. Чи воюватимуть 18-річні в Україні? І що про це думають військові і цивільні?

На тлі дискусій про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років багато українських підлітків опиняються перед дилемою: залишитися в Україні чи виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації? За даними ЄС, понад 190 тисяч хлопців віком 14–17 років вже стали біженцями у країнах Європивід початку повномасштабного вторгнення. На зниженні мобілізаційного віку до 18 років наполягає найважливіший союзник України - США. Але влада у Києві запевняє, що мобілізувати 18-річних наразі не планують і жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не розглядають. Президент Зеленський недвозначно прокоментував це у соцмережі Х.

