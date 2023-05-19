Знищення "Мрії": СБУ повідомила про підозру генералу РФ

Заступник командувача повітряно-десантними військами збройних сил РФ Анатолій Концевой наказав захопити Гостомельський аеропорт, внаслідок чого був знищений літак "Мрія". В Україні йому заочно повідомили про підозру.
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Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру заступнику командувача повітряно-десантними військами збройних сил РФ генерал-лейтенанту Анатолію Концевому. Як розповіли в пресслужбі СБУ у п'ятницю, 19 травня, саме він віддав наказ наказ знищити літак "Мрія".
За матеріалами слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме Концевой віддав наказ захопити Гостомельський аеропорт на Київщині. "Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 "Мрія", - йдеться у повідомленні.
Російський генерал входить до складу вищого військового командування збройних сил РФ і "брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України", додали в СБУ. За даними слідства, ще з 2019 року він організував на території Росії та Білорусі підготовку десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території України.
Підозрювані у знищенні "Мрії"
Концевому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб. Санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми.
За даними СБУ, у січні-лютому 2022 року ці посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі, віддавши розпорядження заблокувати допуск бійців Національної гвардії на територію Гостомельського аеропорту.
Вартість створення оцінюється щонайменше в 500 мільйонів євро. Допомогти збирати ці кошти зголосився, зокрема, німецький міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, до якого регулярно літала "Мрія", і який прихистив вантажну компанію "Авіалінії Антонова" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, "Мрія" зазнала руйнівних пошкоджень у лютому 2022 року під час наступу військ РФ на територію аеропорту Гостомель. Внаслідок обстрілів і пожежі була фактично знищена носова частина літака. Його подальша експлуатація неможлива.
Де тепер літаки "Антонов" і як відбудовуватимуть "Мрію"?