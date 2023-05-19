Знищення "Мрії": СБУ повідомила про підозру генералу РФ

Заступник командувача повітряно-десантними військами збройних сил РФ Анатолій Концевой наказав захопити Гостомельський аеропорт, внаслідок чого був знищений літак "Мрія". В Україні йому заочно повідомили про підозру.

Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру заступнику командувача повітряно-десантними військами збройних сил РФ генерал-лейтенанту Анатолію Концевому. Як розповіли в пресслужбі СБУ у п'ятницю, 19 травня, саме він віддав наказ наказ знищити літак "Мрія".

За матеріалами слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме Концевой віддав наказ захопити Гостомельський аеропорт на Київщині. "Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 "Мрія", - йдеться у повідомленні.

Російський генерал входить до складу вищого військового командування збройних сил РФ і "брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України", додали в СБУ. За даними слідства, ще з 2019 року він організував на території Росії та Білорусі підготовку десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території України.

Підозрювані у знищенні "Мрії"

Концевому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб. Санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми.

Раніше суд заарештував екскерівників державного підприємства "Антонов": колишнього генерального директора Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіаційної безпеки Олександра Нетьосова. Ще одного фігуранта - колишнього заступника гендиректора Михайла Харченка - оголосили в розшук.

За даними СБУ, у січні-лютому 2022 року ці посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі, віддавши розпорядження заблокувати допуск бійців Національної гвардії на територію Гостомельського аеропорту.

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Відбудова "Мрії"

Нині "Антонов" планує відбудувати "Мрію". Конструкторські роботи вже розпочались. Є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість створення оцінюється щонайменше в 500 мільйонів євро. Допомогти збирати ці кошти зголосився, зокрема, німецький міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, до якого регулярно літала "Мрія", і який прихистив вантажну компанію "Авіалінії Антонова" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також розробники гри Microsoft Flight Simulator створили доповнення з "Мрією". Кошти від його продажу підуть на відновлення літака.

Нагадаємо, "Мрія" зазнала руйнівних пошкоджень у лютому 2022 року під час наступу військ РФ на територію аеропорту Гостомель. Внаслідок обстрілів і пожежі була фактично знищена носова частина літака. Його подальша експлуатація неможлива.