Знищення ГЕС: В затоплених регіонах відкрили інфекційні хаби

На територіях, які постраждали від затоплення, створили інфекційні хаби для реагування на потенційні спалахи хвороб, повідомили в МОЗ. Вони запрацювали на Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

В регіонах, які постраждали від затоплення внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), на базі лікарень створили інфекційні хаби для боротьби з можливим спалахом інфекційних захворювань. Про це повідомила у середу, 14 червня, пресслужба міністерства охорони здоров'я України.

"На Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині розгорнуто інфекційні хаби, де прийматимуть пацієнтів з гострими кишковими й іншими інфекційними хворобами. У цих лікарнях вже розгорнуто додаткові інфекційні ліжка", - йдеться у повідомленні.

Також, як наголошують в МОЗ, лікарні зможуть сформувати більший запас "медичного кошика" завдяки ухваленій 13 червня урядом України постанові щодо збільшення вдвічі фінансування на надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях.

Зазначається, що визначені лікарні Херсонщини та Миколаївщини вже забезпечені необхідними препаратами, у тому числі швидкими тестами і наборами для та лікування холери. "Кожен пацієнт з важким перебігом гострої кишкової інфекції або розладом шлунково-кишкового тракту додатково обстежується на виявлення збудника холери", - наголосив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, якого цитує пресслужба МОЗ.

Наразі в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру, зазначив Кузін.

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МОЗ: Контроль циркуляції холери посилено

Загалом епідеміологічна ситуація на півдні України є прогнозованою та керованою, зазначають в МОЗ. Водночас внаслідок руйнування Каховської ГЕС моніторинговий контроль циркуляції збудника холери посилено.

"На території областей, які зазнали підтоплення, посилено епідеміологічний нагляд. В Одеській, Миколаївській і Херсонській областях сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя", - йдеться у повідомленні.

За підсумками проведених досліджень, вода, яка централізовано подається або підвозиться населенню, а також бутильована вода, відповідає державним санітарним правилам та нормам і є безпечною для споживання, кажуть у відомстві.

Водночас у МОЗ закликали не використовувати індивідуальні криниці та колодязі на територіях, які звільняються від повені. Використання води з таких джерел можливе виключно після перевірки фахівцями центру з контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, раніше в МОЗ попередили про ризик виникнення на підтоплених територіях інфекційних хвороб - гострих кишкових інфекцій, включно з холерою. За даними відомства, небезпека пов’язана з якістю питної води, адже були підтопленні такі об’єкти, як кладовища, вбиральні, поля, сміттєзвалища.