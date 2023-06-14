Знищення ГЕС: ЄС надає Україні три станції для очищення води

ЄС передає Україні три мобільні станції для очищення води, повідомили в ЄК. Загалом для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС допомогу Україні вже запропонували 16 країн ЄС.

Європейський союз (ЄС) передає Україні три мобільні станції для очищення води, які допоможуть долати наслідки знищення греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Про це в середу, 14 червня, повідомила пресслужба Європейської комісії (ЄК).

"Після руйнування греблі у Новій Каховці минулого тижня та у відповідь на запит української влади про допомогу, ЄС мобілізує стратегічні резерви з запасів rescEU, розгортаючи три мобільні станції для очищення води, щоб допомогти місцевій владі забезпечувати питною водою постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожна станція може виробляти за день 120 тисяч літрів чистої води, що допоможе "вирішити одну з найнагальніших проблем у регіоні - доступ до питної води".

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Загалом для ліквідації наслідків руйнування Каховської греблі, зауважили в ЄК, допомогу Україні через Механізм цивільного захисту ЄС вже запропонували 16 країн, а саме: Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія та Швеція. Вони передали автоцистерни, водяні насоси, човни, рятувальне обладнання, генератори тощо.

Крім того, для підтримки гуманітарних організацій, які надають допомогу людям у постраждалих регіонах, ЄС додатково виділяє 500 тисяч євро. Ці гроші доповнять пакет гуманітарної допомоги загальною вартістю 200 мільйонів євро, які ЄС вже виділив Україні у 2023 році, повідомили у ЄК.

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Естонія передасть Україні допомогу на 457 тисяч євро

Зокрема, як уточнила пресслужба естонського Рятувального департаменту, через Механізм цивільного захисту ЄС Естонія передасть Україні техніку та обладнання на суму близько 457 тисяч євро. У пакет допомоги увійдуть шланги, насоси, човни, абсорбуючий матеріал, гідрокостюми, гумові штани, жилети тощо. Загалом з лютого 2022 року Естонія передала Україні гуманітарну допомогу на майже 23,2 мільйона євро, повідомили у естонському відомстві.

"Щодня ми стаємо свідками величезних збитків від руйнування Росією Каховської греблі. Ми всі повинні продовжувати допомагати пом’якшувати наслідки екоциду", - наголосила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас у Twitter.

Як повідомлялося, гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Київ звинувачує в катастрофі РФ. Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з остаточними висновками щодо причин знищення греблі.