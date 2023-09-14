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Знесення "храму-МАФу": УПЦ МП програла апеляцію

Степан Смишляєв
14 вересня 2023 р.

Апеляційний суд підтвердив, що релігійна громада УПЦ МП має демонтувати храм на території Національного музею історії України біля фундаменту Десятинної церкви.

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Церква УПЦ (МП) біля Національного музею історії України
Апеляційний суд підтвердив дозвіл на знесення церкви УПЦ (МП) біля Національного музею історії України.Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik

Північний апеляційний господарський суд у четвер, 14 вересня, підтвердив що релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) має демонтувати храм на території Національного музею історії України, повідомляє міністерство культури та інформаційної політики.

"Ще один осередок країни-агресорки в центрі Києва буде демонтовано! Шлях до переможного судового рішення був тривалим і складним", - йдеться в повідомленні.

"Храм-МАФ"

За даними мінкульту, в 2008 році поруч із історичним фундаментом Десятинної церкви з'явилися три зблокованих кіоски, які пізніше релігійна громада назвала "Десятинним монастирем Різдва пресвятої Богородиці".

У 2012 році рішенням Шевченківського районного суду за релігійною громадою визнали право власності на цю малу архітектурну форму. На підставі цього судового рішення у подальшому була проведена державна реєстрація права власності на нежитлову будівлю - каплицю площею 133 квадратних метри, "яка до того часу з кіосків перетворилася на капітальну цегляну споруду з фундаментом".

"Храм-кіоск" був побудований без жодних дозволів у зоні, де заборонене будь-яке нове будівництво. Земельна ділянка, на якій була збудована церква, входить до меж пам'ятки археології національного значення та буферної зони об'єкта зі списку світової спадщини спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) "Київ: Собор святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".

У мінкульті наголошують, що самочинна будівля також кардинально порушила ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

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УПЦ МП під прицілом

З листопада 2022 року правоохоронці відкрили низку проваджень та провели десятки обшуків в установах УПЦ МП. Вони неодноразово звітували про виявлені російські документи, гроші, проросійську чи пропагандистську літературу, атрибутику сепаратистів.

Проти низки представників цієї церкви запровадила санкції Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Низка кліриків церкви, зокрема настоятель Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павло (Лебідь), були затримані.

Місцеві ради у декількох регіонах вирішили розірвати договори оренди з УПЦ МП. Також відбуваються судові розгляди щодо повернення державі майна, раніше наданого у користування цій церкві.

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