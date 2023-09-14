Знесення "храму-МАФу": УПЦ МП програла апеляцію

Північний апеляційний господарський суд у четвер, 14 вересня, підтвердив що релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) має демонтувати храм на території Національного музею історії України, повідомляє міністерство культури та інформаційної політики.

"Ще один осередок країни-агресорки в центрі Києва буде демонтовано! Шлях до переможного судового рішення був тривалим і складним", - йдеться в повідомленні.

"Храм-МАФ"

За даними мінкульту, в 2008 році поруч із історичним фундаментом Десятинної церкви з'явилися три зблокованих кіоски, які пізніше релігійна громада назвала "Десятинним монастирем Різдва пресвятої Богородиці".

У 2012 році рішенням Шевченківського районного суду за релігійною громадою визнали право власності на цю малу архітектурну форму. На підставі цього судового рішення у подальшому була проведена державна реєстрація права власності на нежитлову будівлю - каплицю площею 133 квадратних метри, "яка до того часу з кіосків перетворилася на капітальну цегляну споруду з фундаментом".

"Храм-кіоск" був побудований без жодних дозволів у зоні, де заборонене будь-яке нове будівництво. Земельна ділянка, на якій була збудована церква, входить до меж пам'ятки археології національного значення та буферної зони об'єкта зі списку світової спадщини спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) "Київ: Собор святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".

У мінкульті наголошують, що самочинна будівля також кардинально порушила ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

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УПЦ МП під прицілом

З листопада 2022 року правоохоронці відкрили низку проваджень та провели десятки обшуків в установах УПЦ МП. Вони неодноразово звітували про виявлені російські документи, гроші, проросійську чи пропагандистську літературу, атрибутику сепаратистів.

Проти низки представників цієї церкви запровадила санкції Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Низка кліриків церкви, зокрема настоятель Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павло (Лебідь), були затримані.

Місцеві ради у декількох регіонах вирішили розірвати договори оренди з УПЦ МП. Також відбуваються судові розгляди щодо повернення державі майна, раніше наданого у користування цій церкві.