Зняття обмеження на удари по РФ: чому українці розчаровані?

В Україні стримано сприйняли інформацію, поширену в ЗМІ, про дозвіл бити західною далекобійною зброєю по військових цілях у Росії. Чому ця новина стала розчаруванням для українців?

Україна вже багато місяців просить США та інших партнерів зняти обмеження на застосування західних далекобійних ракет по військових об’єктах на території Росії. Цей пункт є і у плані перемоги, який український президент Володимир Зеленський презентував у США та інших країнах. Але новина про дозвіл міжнародних партнерів застосовувати ракет дальнього радіуса дії по території Росії, на яку так довго і з таким нетерпінням чекали в Україні, збентежила, як простих українців, так і українське керівництво.

Повідомлення в західних ЗМІ роздратували українську владу

17 листопада західні ЗМІ з посиланням на інформовані джерела повідомили про рішення адміністрації Джо Байдена скасувати заборону для України на удари вглиб Росії американською зброєю. Йдеться про ракети ATACMS. Видання Axios пізніше повідомило, що рішення адміністрації президента Джо Байдена зняти заборону Україні бити американською далекобійною зброєю по території РФ стосується винятково Курської області, де присутні війська Північної Кореї.

Український президент Володимир Зеленський прокоментував ці повідомлення з явним роздратуванням. "План посилення України - це план перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково", - сказав Зеленський.

Українці хочуть паритетних спроможностей у війні

Рішення про зняття обмежень на удари західною зброєю вглиб Росії, хоч на 300 км та тільки в одному визначеному напрямку, де зосереджені північнокорейський контингент, користувачі українського сегменту соцмереж сприйняли достатньо стримано. Одні користувачі називають таке рішення США запізнілим та однобоким, але довгоочікуваним і необхідним. Багато хто висловлює розчарування через анонсування зняття обмежень, ще до того, як українська сторона змогла вразити військову інфраструктуру в Росії. Дехто зауважив, що 17 листопада позначив у своєму календарі як "день початку ескалації".

Українські експерти, в свою чергу, вказують на те, що зняття обмежень на застосування Україною далекобійних ракет є встановленням паритету у війні. Зокрема, про це говорить голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий аналітик Сергій Кузан. "Далекобійна зброя - це паритет, бо росіяни мають спроможності уражати нас на глибину 1600 - 2500 км, то очевидно, що і ми мали би мати для паритету такі самі спроможності", - сказав Кузан у розмові з DW.

Кузан вважає рішення США щодо застосування далекобійних ракет дещо запізніле, проте досі важливе. Кузан упевнений, що зняття цих обмежень значно посилить українські ударні спроможності, що матиме вплив на фронті в майбутньому. В першу чергу для відбиття атак російсько-КНДРівського угруповання на Курщині. "Очевидно, що росіяни хочуть якнайшвидше ліквідувати українську зону контролю на Курщині. Саме тому адміністрація США скасувала обмеження обмежившись Курською операційною зоною. Однак маємо пам'ятати фактор кількості ракет ATACMS в українських арсеналах, що є не менш важливим для ефективного ураження цілей в тилу росіян", - каже Кузан.

На думку Кузана, дозвіл для України бити вглиб Росії не варто обмежувати лише Курською областю. "Росіяни ескалюють, залучають північнокорейські ресурси, й таким чином вони для себе вивільнили додаткові резерви для покровського, курахівського напрямків. То чому ж ми не можемо отримати такі самі спроможності по всій лінії фронту?" – задається питанням голова Українського центру безпеки та співпраці.

Застосування далекобійних ракет дасть можливість ЗСУ наносити високоефективні удари по тилу росіян, де базуються в основному сили логістики, пункти управління, штаби, відзначає військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець. "Це ускладнить маневреність противнику. Застосування ракет може бути різним, але я дуже сумніваюсь, що ЗСУ буде розбиратися, яке громадянство чи паспорт - КНДР чи російський - у тих підрозділів, які стоять біля наших кордонів і готові наступати, вони безумовно потраплятимуть під удар, якщо дозвіл бити буде", - наголошує експерт.

Зняття обмежень бити вглиб Росії, як аргумент на переговорах?

На думку експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, зняття обмеження на застосування далекобійних ракет по військових ціляї на території Росії допоможе посилити майбутню переговорну позицію України. "Це може бути аргументом у переговорах: ми не наносимо удари по території РФ, ви йдете з нашої", - зазначив в коментарі DW Краєв.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" переконаний, що обмеження щодо Курської області та 300 км поступово буде змінюватися і Україна врешті-решт отримає бажане. "Зараз партнери обмежилися Курською областю, аби перевірити реакцію РФ. Чи буде реагувати Росія і чи готові вони до тієї ескалації, яку на Заході дуже бояться, покаже час. Але Заходу треба переконатися, що такий сценарій виключений", - зазначає Краєв.