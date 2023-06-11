Змиту зброю росіян несе водою в Чорне море - Гуменюк

Унаслідок знищення греблі Каховської ГЕС вода змила лінії оборони російських військових на Лівобережжі Херсонщини і тепер цю зброю несе водою у Чорне море. Про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону 11 червня.

"Велика вода вкрила позиції росіян і ті бойові пункти, які вони там розгортали і різного роду бліндажі, склади, окопи - усе це опинилося під водою. Звісно, вона вимиває звідти дуже багато небезпечного", - каже Гуменюк.

Речниця закликала громадян не брати участь в розчищенні пляжів від сміття, яке викинуло на пляжі внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, адже там теж можуть бути міни та снаряди. Гуменюк не змогла оцінити кількість часу, яка піде на обстеження узбережжя від вибухонебезпечних предметів.

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Вода відступає - глава Херсонської ОВА

Рівень води на підтопленій Херсонщині наразі становить 4 метри 19 сантиметрів, за ніч він знизився на 26 сантиметрів, розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у неділю в Telegram. За його словами, наразі підтоплено 32 населених пункти та 3784 оселі на деокупованій території. Евакуйовано 2716 людей.

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Рівень води в Каховському водосховищі падає

Станом на 8 ранку неділі, 11 червня, рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9 метрів 35 сантиметрів, повідомляє "Укргідроенерго". За даними компанії, рівень води за добу впав більш ніж на метр, а з моменту руйнації греблі Каховської ГЕС - на понад сім метрів.