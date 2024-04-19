ЗМІ: Ізраїль ракетами ударив по Ірану, Тегеран спростовує

Ізраїльські ракети вразили об'єкт в Ірані, повідомив ABC News з посиланням на чиновника США. У Тегерані інформацію про ракетний удар заперечують.

Представник іранського уряду заявив уранці в п'ятницю, 19 квітня, що жодної ракетної атаки на Іран минулої ночі не було. Вибухи, почуті в районі міста Ісфахан, були викликані активізацією іранських систем ППО, повідомив він агентству Reuters. Раніше державне телебачення Ірану передавало, що над Ісфаханом було помічено три безпілотники. Була задіяна протиповітряна оборона, яка знищила безпілотники.

Трохи пізніше Reuters із посиланням на джерело в командуванні іранської армії повідомив, що внаслідок нічного нападу ніхто не постраждав. А за новою інформацією держтелебачення, шум, який чули вночі в місті Ісфахан, був викликаний діями протиповітряної оборони, спрямованими на якийсь "підозрілий об'єкт".

У ніч на 19 квітня телеканал ABC News із посиланням на неназваного американського чиновника повідомив, що Ізраїль завдав ракетного удару по об'єкту на території Ірану. За даними іранських державних ЗМІ, поруч з аеропортом міста Ісфахан прогриміли вибухи, їхня причина не називалася.

"Іранська протиповітряна оборона була активована в небі кількох провінцій країни", - повідомляло іранське агентство IRNA.

За даними агенції FARS, три вибухи сталися недалеко від бази ВПС, яка розташована біля міжнародного аеропорту.

Іран повідомив про збиті безпілотники

Офіційний представник Іранського космічного агентства Хосейн Даліріан заявив, що "кілька" безпілотних літальних апаратів були "успішно збиті" силами ППО. "Наразі повідомлень про ракетну атаку немає", - написав він у соціальній мережі X.

Агентство Tasnim, посилаючись на джерела, повідомило, що ядерні об'єкти в провінції Ісфахан перебувають "у повній безпеці".

За даними ЗМІ, Іран призупинив польоти над частиною міст. Зокрема, як уточнило агентство Mehr, польоти тимчасово зупинено до Тегерана, Ісфахана та Шираза. Зранку 19 квітня ці обмеження були скасовані.

Удар Ірану по Ізраїлю

Повідомлення після безпрецедентної повітряної атаки Ісламської Республіки проти Ізраїлю, здійсненої в ніч на 14 квітня. За даними армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), країну намагалися атакувати 170 безпілотників, понад 120 балістичних ракет і більше ніж 30 крилатих ракет, проте Ізраїлю та його союзникам вдалося збити 99 відсотків із них, причому переважну більшість - за межами країни. Крім західних країн Ізраїлю допомогли деякі арабські держави. Крім Ірану, удари по Ізраїлю завдавали єменські хусити, а також проіранські угруповання з території Іраку.

17 квітня ізраїльські ЗМІ повідомили, що Ізраїль визначився з відповіддю на цей напад, проте ще не призначив терміну для удару у відповідь.