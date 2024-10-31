ЗМІ: Перерахунок не змінив результатів виборів у Грузії

Перерахунок голосів на 12 відсотках виборчих дільниць "не призвів до суттєвих змін у раніше оголошених офіційних результатах", повідомили в ЦВК Грузії агентству AFP.

Частковий перерахунок голосівна парламентських виборах у Грузії підтвердив перемогу правлячої партії "Грузинська мрія", повідомляє у четвер, 31 жовтня, агенція AFP з посиланням на Центральну виборчу комісію країни.

Зокрема, у ЦВК Грузії повідомили агентству, що перерахунок голосів на приблизно 12 відсотках виборчих дільниць, які становлять близько 14 відсотків голосів, "не призвів до суттєвих змін у раніше оголошених офіційних результатах".

"Остаточні підрахунки лише дещо змінилися приблизно на дев’яти відсотках виборчих дільниць, де перераховували", - повідомили у ЦВК.

Прокурори ведуть розслідування в 47 справах

Між тим у прокуратурі Грузії повідомили, що розслідують 47 кримінальних справ щодо імовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день голосування. Йдеться про розслідування щодо фальсифікації виборів, впливу на волевиявлення виборців, порушення таємниці голосування, підкупу, перешкоджання журналістській діяльності, насильства та погроз, пошкодження та знищення речей на ділянках або під час передвиборної агітації.

Слідчі органи допитують людей, які можуть мати інформацію про ймовірні злочини, скоєні під час виборів, додали в прокуратурі. Вже призначені відповідні експертизи, вивчаються відеоматеріали та встановлюються особи, проводяться відповідні слідчі та процесуальні дії.

Окрім того, за фактом фальсифікації виборів на одній з дільниць в Марнеулі правоохоронці затримали двох людей.

У прокуратурі втім зауважили, що у окремих випадках люди, які публічно заявляють про наявність інформації та доказів щодо ймовірних злочинів, скоєних під час виборів, не співпрацюють зі слідством та відмовляються надати ці дані, що перешкоджає процесу розслідування. Правоохоронці закликали їх до співпраці задля швидкого, ефективного та чесного розслідування.

Імовірно, цей закид стосуватися президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, яку викликали в прокуратуру, однак вона відмовилася надавати покази. "У будь-якому стандартному розслідуванні збирати докази є обов'язком слідчого органу. Я ніколи не бачила, щоб слідчий орган просив президента надати докази, пов'язані з виборами", - сказала Зурабішвілі, пояснюючи своє рішення.

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