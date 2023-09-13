  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНімеччина

ЗМІ: У СДПН відсвяткують 60-річчя членства Шредера в партії

Даниїл Сотников | Степан Смишляєв
13 вересня 2023 р.

Осередок партії у Ганновері довго сперечався, чи варто проводити урочистості до 60-річчя членства Ґергарда Шредера. Суперечки обумовила дружба ексканцлера з Путіним та його ставлення до війни РФ проти України.

https://p.dw.com/p/4WGig
Ексканцлер ФРН Герхард Шредер (прваоруч) і президент Росії Володимир Путін (ліворуч) (архівне фото)
Відділення СДПН у Ганновері після довгих суперечок вирішило відсвяткувати 60-річчя членства Герхарда Шредера в партіїФото: Alexei Druzhinin/dpa/picture alliance

Відділення Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Ганновері після довгих суперечок вирішило все ж влаштувати урочистий вечір на честь колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), присвячений 60-ій річниці його членства в партії, повідомило видання Stern у середу 13 вересня.

Закритий захід пройде 27 жовтня. Заступник голови парламентської фракції СДПН Маттіас Мірш (Matthias Miersch) та колишній мер Ганновера Герберт Шмальштіґ (Herbert Schmalstieg) виступлять із вітальною промовою, пише Stern.

На свято буде запрошено близько 50 гостей, зокрема близькі друзі ексканцлера та колишні члени його кабінету. Шредеру вручать пам'ятний значок та сертифікат, який підпишуть голови СДПН. У партії заявили, що це - загальна процедура для всіх ювілеїв, зазначає видання.

Журналісти зауважують, що у місцевому відділенні партії тривалий час сперечалися, чи варто проводити урочисту церемонію на честь Шредера з огляду на його дружбу з президентом Росії Володимиром Путіним та неоднозначні погляди на війну в Україні.

Наслідки дружби з Путіним для Шредера

У травні 2022 року колишній канцлер був позбавлений у Німеччині низки привілеїв. У серпні того ж року Шредер подав до суду на державу, протестуючи проти рішення бюджетного комітету Бундестагу закрити його офіс. У травні 2023 року ексканцлер цей суд програв. Втім, він все ще зберігає право на особисту охорону та пенсію.

Ґергард Шредер очолював Соціал-демократичну партію Німеччини в 1999-2004 роках і обіймав посаду канцлера з 1998 по 2005 роки. Протягом багатьох років його критикували за роботу в російських державних компаніях та дружбу Путіним.

У 2022 році 17 регіональних організацій СДПН виступили ініціаторами виключення Шредера з правлячої у ФРН партії. Однак у серпні 2022-го спецкомісія осередку партії у Ганновері дійшла висновку, що політик не порушував статут партії. Пізніше це рішення підтвердили й інші партійні органи.

Читайте також: Дружину Шредера звільнили за святкування 9 травня в посольстві Росії

"Це огидно": Зеленський про співпрацю Шредера з Росією

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Севастополь після нічної атаки

ГУР: У Криму пошкоджено десантний корабель і субмарина РФ

Конфлікти13 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ukraine Krieg Kämpfe bei Bachmut Ukraine Krieg Kämpfe bei Bacahmut

Німецький експерт Карло Масала: Черговий наступ буде навесні

Німецький експерт Карло Масала: Черговий наступ буде навесні

Конфлікти12 вересня 2023 р.
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок після прибуття до Києва

Німецька преса про візит Анналени Бербок до Києва

Німецька преса про візит Анналени Бербок до Києва

Політика12 вересня 2023 р.
external

Як "Ігри нескорених" надихають ветеранів ЗСУ на "нове" життя

Як "Ігри нескорених" надихають ветеранів ЗСУ на "нове" життя

Конфлікти12 вересня 2023 р.10:57 хв.
Аеророзвідник Леонід запускає квадрокоптер, Бахмутський район, вересень 2023 року

"Кожна втрата дрона - болюча". Аеророзвідники під Бахмутом

"Кожна втрата дрона - болюча". Аеророзвідники під Бахмутом

Конфлікти12 вересня 2023 р.
Німецькі газети

Німецькі ЗМІ про саміт G20 в Індії

Німецькі ЗМІ про саміт G20 в Індії

Політика11 вересня 2023 р.
external

Як війна вплинула на домашнє насильство в Україні

Як війна вплинула на домашнє насильство в Україні

Конфлікти11 вересня 2023 р.05:51 хв.
На головну сторінку