ЗМІ: У СДПН відсвяткують 60-річчя членства Шредера в партії

Осередок партії у Ганновері довго сперечався, чи варто проводити урочистості до 60-річчя членства Ґергарда Шредера. Суперечки обумовила дружба ексканцлера з Путіним та його ставлення до війни РФ проти України.

Відділення Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Ганновері після довгих суперечок вирішило все ж влаштувати урочистий вечір на честь колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), присвячений 60-ій річниці його членства в партії, повідомило видання Stern у середу 13 вересня.

Закритий захід пройде 27 жовтня. Заступник голови парламентської фракції СДПН Маттіас Мірш (Matthias Miersch) та колишній мер Ганновера Герберт Шмальштіґ (Herbert Schmalstieg) виступлять із вітальною промовою, пише Stern.

На свято буде запрошено близько 50 гостей, зокрема близькі друзі ексканцлера та колишні члени його кабінету. Шредеру вручать пам'ятний значок та сертифікат, який підпишуть голови СДПН. У партії заявили, що це - загальна процедура для всіх ювілеїв, зазначає видання.

Журналісти зауважують, що у місцевому відділенні партії тривалий час сперечалися, чи варто проводити урочисту церемонію на честь Шредера з огляду на його дружбу з президентом Росії Володимиром Путіним та неоднозначні погляди на війну в Україні.

Наслідки дружби з Путіним для Шредера

У травні 2022 року колишній канцлер був позбавлений у Німеччині низки привілеїв. У серпні того ж року Шредер подав до суду на державу, протестуючи проти рішення бюджетного комітету Бундестагу закрити його офіс. У травні 2023 року ексканцлер цей суд програв. Втім, він все ще зберігає право на особисту охорону та пенсію.

Ґергард Шредер очолював Соціал-демократичну партію Німеччини в 1999-2004 роках і обіймав посаду канцлера з 1998 по 2005 роки. Протягом багатьох років його критикували за роботу в російських державних компаніях та дружбу Путіним.

У 2022 році 17 регіональних організацій СДПН виступили ініціаторами виключення Шредера з правлячої у ФРН партії. Однак у серпні 2022-го спецкомісія осередку партії у Ганновері дійшла висновку, що політик не порушував статут партії. Пізніше це рішення підтвердили й інші партійні органи.

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