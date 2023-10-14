ЗМІ: Саудівська Аравія припиняє переговори з Ізраїлем

Про призупинення Саудівською Аравією переговорів щодо нормалізації відносин з Ізраїлем повідомляють джерела агенцій dpa та AFP. Посередником у цих переговорах були США.

Саудівська Аравія призупиняє переговори про нормалізацію відносин з Ізраїлем, повідомляють в суботу, 14 жовтня, міжнародні агенції dpa та AFP з посиланням на саудівських дипломатів і джерела в уряді королівства.

Як пише dpa, монархія призупинила переговори через триваючі ізраїльські авіаудари по Сектору Гази. За даними AFP, США уже поінформовані про припинення переговорів.

Напередодні Саудівська Аравія розкритикувала заклик Ізраїлю до мешканців Сектора Гази покинути цю територію - міністерство закордонних справ (МЗС) королівства назвало це "примусовим переселенням".

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Зближення Саудівської Аравії та Ізраїлю

7 жовтня, коли терористичне ісламістське угруповання ХАМАС з Сектора Гази здійснило масований напад на Ізраїль, Саудівька Аравія закликала до "негайного припинення ескалації, захисту цивільного населення і самоконтролю". "Королівство нагадує про свої неодноразові попередження про небезпеку вибухової ситуації внаслідок триваючої окупації і позбавлення палестинського народу його законних прав", - заявили тоді в МЗС.

Перед цим були повідомлення про рух до можливого зближення між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Обидві країни плекають досить тісну співпрацю зі США, які є безпековим гарантом Ізраїлю, а також важливим союзником Саудівської Аравії. Так, минулого місяця в інтерв'ю Fox News наслідний принц королівства Мухаммед ібн Салман підтвердив кроки до нормалізації відносин з Ізраїлем і вперше назвав переговори серйозними. "З кожним днем ми стаємо дедалі ближчими", - казав він.

Офіційно Саудівська Аравія не має дипломатичних відносин з Ізраїлем, однак 10 вересня 2023 року ізраїльські дипломати вперше офіційно відвідали Саудівську Аравію для участі у засіданні Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.