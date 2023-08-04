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ЗМІ виявили нові зв'язки "Альтернативи для Німеччини" з РФ

Дмитро Вачедін
3 год. тому

Пропагандист Сергієнко, який мешкає в Німеччині, ймовірно, збирав у Росії гроші на позов до Конституційного суду ФРН проти поставок німецької зброї Україні. АдН подала такий позов у липні.

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Логотип "Альтернативи для Німеччини"
Лого АдНФото: picture alliance/dpa

Російська влада і спецслужби могли за допомогою посередника ініціювати та спонсорувати позов фракції німецьких правопопулістів з партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Бундестазі до конституційного суду ФРН проти поставок зброї в Україну. Про це в п'ятницю, 4 серпня, пишуть видання Der Spiegel і The Insider у проведеному спільно розслідуванні.

У центрі розслідування - публіцист Володимир Сергієнко, який народився в Україні, з 1991 року живе в Німеччині та має з 2022 року німецьке громадянство. Сергієнко регулярно бере участь в ефірах російських пропагандистських каналів, де його часто представляють німецьким політологом.

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Сергієнко міг бути посередником між Кремлем і АдН

Журналісти отримали доступ до листування Сергієнка. Автори розслідування вважають, що під час частих візитів до Росії (17 поїздок від початку повномасштабної війни РФ проти України) він зустрічався з кураторами з російських уряду та спецслужб. Згідно зі зламаним листуванням, Сергієнко називав суму в 25 тисяч євро на місяць як витрати на юридичний супровід звернення АдН до конституційного суду і 10 тисяч євро - на кураторство та представництво.

За даними німецької митниці, Сергієнко неодноразово ввозив із поїздок у Росію до Німеччини 9 тисяч євро готівки - це практично верхня межа тієї суми, яку не треба декларувати під час ввезення до Європейського Союзу.

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Позов АдН до суду проти постачання зброї Україні

4 липня фракція АдН справді подала позов до конституційного суду, намагаючись оскаржити постачання німецької зброї Україні, рішення про яке уряд ухвалив без Бундестагу.

Представники фракції заперечують, що подали позов на прохання з Москви або на російські гроші. Водночас Сергієнко є помічником депутата Бундестагу від АдН Ойгена Шмідта (Eugen Schmidt).

Der Spiegel пише, що німецька влада, яка надала Сергієнку громадянство, не знала про наявність у нього російського паспорта, бо він не вказав цих даних, а лише повідомив, що був громадянином України.

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