ЗМІ: Росія вперше застосувала в Україні ракету П-35

Російські війська запустили по Україні протикорабельну ракету П-35 вагою чотири тонни і завдовжки 10 метрів, яку взяли на озброєння ще у 1962 році. Про це ввечері четверга, 18 січня, повідомило видання Defense Express з посиланням на власні джерела.

За даними видання, вдарити ракетою могли з берегового ракетного комплексу "Редут" або з підземного "Объект-100". На зображеннях, оприлюднених Defense Express, видно уламки збитої П-35, яка відрізняється значними габаритами.

"Враховуючи те, що це протикорабельна ракета, скоріш за все ворог цілив нею у об'єкти в південних областях", - зауважує видання та додає, що за підтвердженням джерел, йдеться саме про П-35.

Читайте також: Зеленський до норвезького парламенту: Україні потрібна протикорабельна зброя

Попри вік та архаїчність, ракети досі перебувають на озброєнні Росії та використовуються, зокрема, з береговим ракетним комплексом "Редут", пише видання. Станом на 2021 рік, їх кількість оцінювалась у вісім пускових.

Також ракета П-35 застосовується у стаціонарному комплексі "Утес", відомому під назвою "Объект-100". Це підземний об'єкт, який розміщений біля Балаклави. Самі ракети у пускових у ньому сховані під землею та підіймаються лише перед стартом. Загалом у РФ було лише два таких комплекси - у Криму та на острові Кильдин у Баренцевому морі, втім останній за наявними даними - покинутий. Яку саме пускову РФ використала для удару невідомо, зазначає Defense Express.

Дальність застосування П-35 складає до 300 км (за деякими джерелами у останній версії 3М44 до 460 км), швидкість - до 1800 км/год (за іншими джерелами 2200 км/год), розмір бойової частини до 930 кг (ФКБЧ 4Г48).

Читайте також: Право України на удари по території Росії: що і чому вимагає від Києва Захід