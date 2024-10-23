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ЗМІ: Романа Гладкого звільнили з посади начштабу СБС

Валерій Сааков
23 жовтня 2024 р.

Після скандалу призначеного влітку Романа Гладкого начштабом командування Сил безпілотних систем звільнили з займаної посади, повідомляють одразу кілька ЗМІ з посиланням на міноборони.

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Оператор безпілотника на Харківщині
Оператор безпілотника на Харківщині, травень 2024 (ілюстративне фото)Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Капітана першого рангу Романа Гладкого звільнили з посади начальника штабу командування Сил безпілотних систем (СБС). Про його звільнення повідомили в середу, 23 жовтня, одразу кілька українських ЗМІ, зокрема "Українська правда" (УП) й "РБК-Україна", що посилаються на джерела в міноборони України.

"За результатами перевірки, проведеної Службою безпеки України, було встановлено, що подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних сил України є неможливим. У зв'язку з цим 14 жовтня 2024 року він був звільнений із займаної посади і переведений на посаду офіцера резерву батальйону резерву", - прокоментувало звільнення Гладкого неназване джерело УП в оборонному відомстві. У міноборони наголосили, що це рішення ухвалено "після дотримання всіх необхідних процедур і ретельної перевірки, з метою підвищення ефективності роботи підрозділу та його здатності відповідати сучасним викликам".

Крім того, штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак підтвердив звільнення Гладкого з названої посади. Про це він розповів у коментарі "Суспільному". "Нам поміняли начальника штабу", - сказав він.

ЗМІ пишуть, що замість Гладкого призначено Олексія Халабуду

За даними УП й "РБК-Україна", новим начальником штабу Сил безпілотних систем призначено полковника Олексія Халабуду, колишнього командира 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Нагадаємо, на початку вересня цього року стало відомо, що Гладкого було усунуто від виконання обов'язків  у зв'язку з проведенням додаткової спеціальної перевірки органами Служби безпеки України (СБУ). Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Тоді ж стало відомо, що при призначенні Гладкого наприкінці серпня на посаду начальника штабу командування СБС щодо нього перевірка СБУ не проводилася, хоча у ЗСУ запевняли у протилежному.

Саме ж призначення Гладкого очільником штабу командування СБС викликало суспільний резонанс. Зокрема, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Гладкий "не лише не має жодного досвіду роботи з безпілотниками, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, донька виступала на змаганнях за Росію".

 

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