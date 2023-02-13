Путін пересувається бронепотягом, який неможливо відстежити

Уже два роки Путін надає перевагу подорожам на спеціальному бронепотязі, а не польотам по РФ, пише центр "Досьє". Цей поїзд неможливо впізнати на залізниці.

В останні два роки президент Росії Володимир Путін переміщається по Росії не літаками, а спеціальним броньованим поїздом. Про це в понеділок, 13 лютого, написало видання Центр "Досьє", посилаючись на знайомого Путіна і джерело, близьке до адміністрації президента.

"Після початку війни, у лютому-березні, він (Путін. - Ред.) став дуже активно користуватися поїздом, особливо щоб дістатися до своєї резиденції на Валдаї", - цитує "Досьє" це джерело.

За даними видання, потяг був модифікований для поїздок Путіна у 2014-2015 роках, але використовувати його регулярно він почав лише незадовго до перекидання російських військ до кордону з Україною - у серпні-вересні 2021 року.

Головною перевагою цього виду транспорту є те, що його пересування неможливо відстежити - на відміну від літаків, для відстеження яких існують спеціальні сервіси.

Не привертає уваги і зовнішній вигляд поїзда - це типові для російських залізниць сірі вагони з червоною смугою. Звертають на себе увагу лише антени спецзв'язку, більша кількість вісей (шість, а не чотири) у вагонах і три локомотиви, які потрібні, щоб тягнути важкі броньовані вагони.

Належати потяг може компанії "Гранд Сервіс Експрес", яка пов'язана зі структурами олігарха Юрія Ковальчука.

Онколог і ЛОР супроводжують Путіна

Між тим із російського сайту держзакупівель зникли контракти Центральної клінічної лікарні, пише в понеділок розслідувальний проєкт "Настоящего Времени" і Радіо Свобода під назвою "Система". Це може свідчити про те, що влада почала приховувати інформацію про здоров'я Путіна, якого обслуговують лікарі цього медзакладу.

Зокрема, ще у квітні 2022 року видання "Проєкт", проаналізувавши дані держзакупівель, з'ясувало, що найчастіше Путіна супроводжують хірург-фахівець із раку щитоподібної залози та ЛОР. Причому в одній поїздці Путіна можуть супроводжувати від шістьох до 13 фахівців.

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