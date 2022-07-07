ЗМІ: Прем'єр Великобританії Джонсон оголосить у четвер про відставку

Як повідомляють британські ЗМІ, у четвер, 7 липня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосить про відставку.

Sky News і BBC пишуть, що Джонсон погодився піти у відставку, про що офіційно оголосить пізніше в четвер. За їхніми даними, він піде з посади лідера Консервативної партії та продовжить виконувати обов'язки прем'єра до жовтня.

Близько 50 звільнень у команді Джонсона

5 липня міністри фінансів Великобританії Ріші Сунак і охорони здоров'я Саджід Джавід пішли у відставку на тлі секс-скандалу в Консервативній партії, який розгорівся навколо заступника парламентського організатора політсили Кріса Пінчера. Згодом з'ясувалося, що той і раніше був фігурантом розслідування, пов'язаного з домаганнями, про що Джонсону було відомо при призначенні його на урядову посаду.

Наразі кількість офіційних осіб, які залишили уряд та апарат партії в парламенті, складає близько 50. Зокрема, в четвер про відставку оголосила міністерка освіти Мішель Доунлан, яку Джонсон призначив на посаду 5 липня. Вона замінила Надхіма Захаві, який став новим міністром фінансів. Сам Захаві в четвер також закликав Джонсона подати у відставку. Reuters повідомляє, що лише за останні три години від посад відмовилися вісім урядовців. Це паралізує роботу уряду, зауважує агенція.

Це вже не перша, але найгучніша криза за три роки перебування Джонсона на посаді прем'єра. Місяць тому британські депутати-консерватори вже голосували щодо винесення вотуму недовіри Джонсону через так званий "патігейт" - серію вечірок на Даунінг-стріт у розпал локдауну, запровадженого через пандемію коронавірусу в 2020 році. Тоді парламентарям не вистачило голосів, що дало прем'єру "імунітет" на рік. Утім на тлі нинішньої ситуації це правило збиралися змінити, щоби знову винести питання про недовіру Джонсону на голосування.

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