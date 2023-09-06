ЗМІ повідомляють про приїзд у Київ держсекретаря США

Ентоні Блінкен прибув з візитом до Києва 6 вересня, повідомила "Європейська правда". Інформацію підтвердили джерела "Суспільного" в Офісі президента України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув зранку в середу, 6 вересня, з візитом до Києва, повідомило видання "Європейська правда". Джерело цієї інформації в новині не уточнюється. "Суспільне" пише, що її достовірність підтвердили його джерела в Офісі президента України.

Напередодні про те, що такий візит планується на середу написало "Дзеркало тижня", втім у Державному департаменті США заявили, що "не мають оновлень з приводу будь-якої офіційної поїздки".

Американські ЗМІ про приїзд держсекретаря до України не пишуть. Востаннє Блінкен у Києві був 8 вересня 2022 року.

Сьогодні у Києві дружина президента України Володимира Зеленського Олена проведе саміт перших леді та джентльменів. За її словами, саміт пройде у змішаному форматі: частина гостей приїдуть особисто, інші виступатимуть онлайн. Офіційно поки що невідомо, хто з учасників завітає до Києва особисто.