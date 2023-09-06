  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

ЗМІ повідомляють про приїзд у Київ держсекретаря США

Віолетта Чайковська
6 вересня 2023 р.

Ентоні Блінкен прибув з візитом до Києва 6 вересня, повідомила "Європейська правда". Інформацію підтвердили джерела "Суспільного" в Офісі президента України.

https://p.dw.com/p/4VzkE
Блінкен у Києві тримає на руках пса Патрона
Держсекретар США Ентоні Блінкен з псом Патроном під час візиту до Києва 8 вересня 2022 року.Фото: Genya Savilov/AFP/AP/picture alliance

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув зранку в середу, 6 вересня, з візитом до Києва, повідомило видання "Європейська правда". Джерело цієї інформації в новині не уточнюється. "Суспільне" пише, що її достовірність підтвердили його джерела в Офісі президента України.

Напередодні про те, що такий візит планується на середу написало "Дзеркало тижня", втім у Державному департаменті США заявили, що "не мають оновлень з приводу будь-якої офіційної поїздки".

Американські ЗМІ про приїзд держсекретаря до України не пишуть. Востаннє Блінкен у Києві був 8 вересня 2022 року. 

Сьогодні у Києві дружина президента України Володимира Зеленського Олена проведе саміт перших леді та джентльменів. За її словами, саміт пройде у змішаному форматі: частина гостей приїдуть особисто, інші виступатимуть онлайн. Офіційно поки що невідомо, хто з учасників завітає до Києва особисто.

Блінкен у Києві зустрівся з... Патроном

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Дрон Shahed, безпілотник "шахед", російський БПЛА іранського виробництва.

Нічна комбінована атака РФ: на Одещині є загиблий

Конфлікти6 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Попри повернення обов'язкового е-декларування в Україні той, хто сподівався на відновлення прозорості в питанні статків держслужбовців, буде розчарований

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Корупція5 вересня 2023 р.
external

У Берліні відкрили виставку про воєнні злочини Росії

У Берліні відкрили виставку про воєнні злочини Росії

Конфлікти5 вересня 2023 р.03:59 хв.
огляд преси

ЗМІ про відставку Резнікова і боротьбу з корупцією

ЗМІ про відставку Резнікова і боротьбу з корупцією

Конфлікти5 вересня 2023 р.
external

"24/7": як працюють медики у військовому шпиталі

"24/7": як працюють медики у військовому шпиталі

Конфлікти5 вересня 2023 р.02:35 хв.
Міжнародний автомобільний салон у Мюнхені (архівне фото)

Автосалон у Мюнхені: компанії з КНР виходять на ринок Європи

Автосалон у Мюнхені: компанії з КНР виходять на ринок Європи

Автомобілі та мобільність5 вересня 2023 р.
Незаконне "голосування" у Таврійську на Херсонщині розпочалося достроково

Як Україна каратиме за "вибори" на окупованих територіях

Як Україна каратиме за "вибори" на окупованих територіях

Конфлікти4 вересня 2023 р.
На головну сторінку