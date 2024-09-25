ЗМІ: Підрив "Північних потоків" обійшовся в 300 тис. доларів

Валерій Залужний віддав наказ підірвати газогони "ПП" і "ПП-2", а президент Зеленський про операцію не знав, стверджує німецьке видання Der Spiegel. За даними видання, операція коштувала 300 тисяч доларів.

Вартість операції з підриву газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" становила майже 300 тисяч доларів, які були зібрані з приватних джерел, пише німецький часопис Der Spiegel у середу, 25 вересня. За даними видання, авторизував проведення цієї операції тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нині обіймає посаду посла України у Великобританії. За даними Der Spiegel, президенту України Володимиру Зеленському не було відомо про операцію, а спроби США зупинити її провалилися.

У матеріалі видання, що посилається на свої джерела, зазначає, що на першому етапі група шукала водолазів, здатних працювати на глибині до 100 м і готових піти на серйозний ризик для здоров'я. Плануванням операції на "Північному потоці-1" і добудованому на той момент "Північному потоці-2" займався колишній співробітник українських спецслужб Роман Червінський, він же керував її проведенням, стверджує видання.

Журналістам вдалося встановити особи диверсантів

Саме Червінський зібрав команду, вишколив її й відправив на завдання, зазначає Der Spiegel, котрий проводив журналістське розслідування, яке тривало майже два роки. Майже всі водолази, які увійшли до складу диверсійної групи, були цивільними особами, пише видання.

Як повідомили журналісти, їм вдалося встановити особи кількох причетних до диверсії людей, прізвища яких поки що не оголошувалися публічно. Видання вирішило не називати імена чоловіків і однієї жінки, щоб не робити їх мішенню російських спецслужб, які займаються політичними ліквідаціями.

ЗМІ писали про конфлікт між Берліном і Варшавою

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило про конфлікт ФРН і Польщі, пов'язаний із розслідуванням вибухів на "Північних потоках". Берлін не може домогтися арешту українця, підозрюваного в причетності до диверсії, написало видання. Один високопоставлений польський чиновник приватно сказав своєму німецькому колезі, що будь-які потенційні підозрювані, які могли зіграти роль у руйнуванні газопроводу, "мають бути нагороджені медалями, а не заарештовані", вказує WSJ.

"Деякі німецькі слідчі та політики кажуть, що польська влада навмисно намагалася зірвати розслідування. Ще торік польська влада відмовилася надати записи відеоспостереження яхти, яка була пришвартована в польському порту (...) Служба внутрішньої безпеки Польщі ABW відкинула ці заяви й запевнила, що таких записів не існує", - стверджується в публікації.

Диверсія на газопроводах у вересні 2022 року

Вибухи на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" сталися в ніч на 26 вересня 2022 року біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі. Унаслідок вибухів було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів. Розслідування проводили правоохоронні органи одразу кількох країн, включно з Німеччиною.

Київ спростував повідомлення про будь-яку участь України в підриві російських газопроводів у Балтійському морі. У розмові з агентством Reuters радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що така атака може бути здійснена тільки за наявності "великих технічних і фінансових ресурсів". А такі ресурси на момент атаки могли бути "тільки у Росії, стверджував Подоляк.