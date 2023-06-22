ЗМІ: ООН внесла армію РФ в "список ганьби" за вбивства дітей

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш "шокований великою кількістю серйозних порушень прав дітей в Україні", скоєних у 2022 році, пише AFP. У документі наводяться дані про 477 вбитих і 909 поранених дітей.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) внесла російські збройні сили та приватні збройні угруповання до "списку ганьби" через порушення прав дітей у війні проти України. Про це у четвер, 22 червня, пише AFP із посиланням на щорічну доповідь ООН, з якою агентство ознайомилося і яку оприлюднять наступного тижня.

Як пише AFP, у документі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він "шокований великою кількістю серйозних порушень щодо дітей в Україні", скоєних у 2022 році.

"Я особливо шокований великою кількістю нападів на школи і лікарні та персонал, який перебуває під захистом, а також великою кількістю вбитих і покалічених дітей, що (ці злочини - Ред.) приписують російським силам і пов'язаним з ними збройним угрупованням", - сказав Гутерріш у доповіді, яка була поширена серед членів Ради безпеки 22 червня.

У документі наводяться дані про 477 вбитих минулого року дітей, з яких - 136 збройними силами РФ, а 80 – нібито Збройними силами України. Ще 909 дітей зазнали поранень, з них 518 - внаслідок дій російських сил та пов'язаних з ними груп, а 175 - нібито внаслідок дій українських сил, йдеться у доповіді ООН, з якою ознайомилася агенція.

Водночас Офіс Генерального прокурора України повідомив, що станом на 22 червня в Україні внаслідок російської агресії загинули 490 дітей. Поранень зазнали понад 1028 неповнолітніх.

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