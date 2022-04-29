ЗМІ: Німеччина розглядає постачання Україні гаубиць PzH 2000

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину 29 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини п'ятниці, 29 квітня (час київський).

Німеччина розглядає постачання Україні гаубиць PzH 2000 - ЗМІ

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Уряд ФРН вивчає питання про можливе постачання Україні самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000). Цю інформацію, поширену газетою Die Welt, підтверджують джерела агенцій Reuters та dpa у силових структурах Німеччини. За даними Reuters, Берлін веде переговори з урядом Нідерландів з цього приводу. Оснащена 155-мм гарматою, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання PzH 2000 вважається найдосконалішою серійною САУ у світі. Вона здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30 кілометрів. Eтім, як повідомляє dpa, зі 119 САУ цього типу, що стоять на озброєнні Бундесверу, лише близько 40 перебувають у стані повної технічної готовності.

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Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про "тимчасовий відчутний дефіцит пального" на українських АЗС, який цього тижня спостерігається в окремих регіонах України. Як пояснила урядовиця у дописі на Facebook, це відбулося внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів російські окупанти завдавали нищівних ударів по паливній інфраструктурі України, зокрема, було знищено Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального. "Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсязі на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України", - пообіцяла Свириденко. Вона також попередила про незначне подорожчання нафтопродуктів у зв'язку з цим дефіцитом пального.

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Уряд Німеччини виступив із різкою критикою російської ракетної атаки на Київ у день візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова. "Дії російської сторони є нелюдськими", - заявив заступник офіційного представника уряду Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner). За його словами, це ще раз продемонструвало, що "Путін та його режим не поважають міжнародне право". Внаслідок ракетної атаки у своїй квартирі загинула журналістка Української служби "Радіо Свобода" Віра Гирич, щонайменше четверо осіб отримали поранення.

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"Затяжна" комендантська година в Одесі

В Одесі з 22-ої години 1 травня до 5-ої години 3 травня діятиме комендантська година, повідомляється у п'ятницю на офіційній сторінці Одеської ОДА у Facebook. У цей час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін - з 22-ої до 5-ої години.

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У Головному управлінні розвідки міноборони (ГУР МО) України вважають, що Росія може використати територію Придністров'я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Молдови. Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що у регіоні зараз йде "серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Російської Федерації". Здійснені на території "ПМР" цього тижня терористичні акти були спрямовані на примушення керівництва невизнаної "республіки" погодитись на розширення присутності російських військ, вважають у ГУР МО. Також, за даними української військової розвідки, Росія використовує склади боєприпасів в Придністров'ї для контрабанди зброї.

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Унаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Маріуполі загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова, повідомляється у п'ятницю на Telegram-каналі Маріупольської міськради. Дівчина входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України з важкої атлетики, а торік на національному чемпіонаті виборола золоті нагороди. Разом із Аліною російські солдати вбили її матір. Наприкінці березня у Маріуполі російські снаряди забрали життя 11-річної української гімнастки Катерини Дяченко та усієї її сім'ї.

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Село Руська Лозова у Харківській області звільнено від російських окупаційних військ та повністю контролюється українською армією, повідомив у Telegram у п'ятницю командир окремого батальйону спеціального підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. За його словами, це село - стратегічно важливий населений пункт, розташований на автомобільній трасі Харків - Бєлгород. "Саме з цього передмістя за часів окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова", - додав командир спецпідрозділу.

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