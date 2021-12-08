 ЗМІ: Макрон планує переговори із Зеленським і Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2021

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Новини

ЗМІ: Макрон планує переговори із Зеленським і Путіним

Еммануель Макрон має намір зателефонувати Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну, щоб обговорити деескалацію між країнами.

Президенти Зеленський, Макрон і Путін на зустрічі у 2019 році

Президенти Зеленський, Макрон і Путін на зустрічі у 2019 році

Президент Франції Еммануель Макрон упродовж найближчих кількох днів планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і лідером Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє у середу, 8 грудня французький телеканал BFMTV з посиланням на джерела у Єлисейському палаці.

Передбачається, що спілкування політиків відбудеться за підсумками віртуального саміту між президентом США Джо Байденом та Путіним.

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Востаннє Макрон і Зеленський спілкувалися під час відеоконференції разом із тодішньою канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) у жовтні 2021 року. Остання особиста зустріч президентів Зеленського, Путіна і Макрона відбулася в грудні 2019 року в рамках "нормандського формату" в Парижі.

Наразі офіційної інформації про перемовини лідерів цих країн немає.

Нагадаємо, напередодні відбувся відеосамітміж президентами Байденом і Путіним, однієї з ключових тем якого була ескалація на кордоні між Україною і Росією.Після розмови з російським колегою президент Байден уже розмовляв з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії, щоб проконсультуватися щодо подальшого розвитку ситуації. 

На 9 грудня запланована розмова Байдена та Зеленського.

 

Дивитись відео 03:58

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