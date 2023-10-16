ЗМІ: Ізраїль наразі відмовив Зеленському у візиті

Ізраїльська сторона зазначила, що візит президента України Зеленського зараз "не на часі", пише The Times of Israel.

Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента України щодо прохання дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського. Про це у понеділок, 16 жовтня, повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на ізраїльські медіа.

Повідомляється, що ізраїльська сторона мотивувала відмову тим, що зараз візит Зеленського "не на часі". Запит надавався після нападурадикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо, 12 жовтня про те, що Зеленський може здійснити візит до Ізраїлю, заявив посол України Євген Корнійчук. Тоді він відмовився коментувати деталі та строки можливої поїздки, посилаючись на міркування безпеки.

ПІсля нападу ХАМАСу на Ізраїль президент України, проти якої Росія у лютому 2022 року розв'язала повномасштабну війну, закликав лідерів країн світу відвідати Ізраїль та "підтримати людей, які постраждали від терористичних атак".

Як повідомлялось, відвідати Ізраїль мають намір канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент США Джо Байден.