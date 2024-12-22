ЗМІ: ЄС готує 16-й пакет санкцій проти Росії

Євросоюз планує запровадити новий пакет санкцій щодо Росії до третьої річниці початку війни РФ проти України у лютому 2025 року. Підготовча робота над ним уже розпочалася, повідомив у неділю, 22 грудня, тижневик Welt am Sonntag із посиланням на дипломатичні джерела у Брюсселі.

Цей пакет санкцій стане 16-м. Як зазначили дипломати ЄС, заходи спрямовані на те, щоб "надіслати чіткий сигнал Москві". У рамках пакета передбачені штрафні заходи проти конкретних секторів російської економіки, "яких досі не торкалися чи торкалися недостатньо".

Крім того, до нового пакета увійдуть додаткові санкції проти фізичних осіб та організацій, які вважаються "пропагандистами російського режиму" та є відповідальними за підрив територіальної цілісності України.

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Санкції за шпигунство та дезінформацію

Європейська Комісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків також планують запровадити заборони на в'їзд та заморожування активів для осіб, причетних до шпигунства на користь Росії та проведення дезінформаційних кампаній, включаючи ті, що спрямовані проти Німеччини.

Водночас у Брюсселі визнають складність відстеження причетності таких осіб до "гібридних атак" з боку Росії та збору відповідних доказів. У зв'язку з цим поки не вирішено, чи схвалять 24 лютого санкції за шпигунство і дезінформацію, зазначає Welt am Sonntag.

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